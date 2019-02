Teresa Viana deja Carrasco Polo y se va a jugar a Argentina

Teresa Viana, una de las jugadoras más importantes de Carrasco Polo y de la selección uruguaya de hockey sobre césped, jugará la temporada 2019 en Italiano de Argentina, club hacia donde viajó el domingo para seguir su carrera.

A los 25 años, Viana decidió dar un salto en su trayectoria tras ganar tres veces consecutivas el Uruguayo de hockey siendo la segunda goleadora de las últimas tres temporadas (en 2016 detrás de Josefina Curci, en 2017 tras Lucía Dieste y Milagros Algorta y en 2018 detrás de Camila Piazza).

Anotó un gol en la final de 2017 ante Old Girls, donde fue la mejor figura del partido, y le hizo tres goles a Yacht en las dos finales del año pasado donde fue inmarcable junto con Camila Piazza.

"Es terrible oportunidad para sumar una experiencia única. Además de jugar, voy a trabajar en la Universidad Austral como asistente deportiva en hockey y tenis. Voy a estar metida en los intercambios los días de campus y en las organizaciones mismas de la Universidad", contó Viana a Referí.

"En Polo siempre jugamos con Italiano en las pretemporadas, entonces le escribí al entrenador para ir a probarme, fui una semana, me recibieron bárbaro las chicas y el cuerpo técnico, me fue re bien y después me dieron la bienvenida por lo que estoy muy agradecida por esta oportunidad", dijo la centrodelantera que se inició en el deporte como una promisoria tenista y que tiene un temible golpe de guadaña (revés).

El entrenador de Italiano es Juan Casas y el equipo terminó el año pasado en el octavo puesto del torneo argentino.

Viana tiene para este año dos torneos muy importantes para afrontar con la selección uruguaya. Del 15 al 23 de junio, en Hiroshima, Las Cimarronas jugarán la ronda 2 del Hockey Series ante India, Polonia, Chile, Fiyi, México y Rusia.

Posteriormente, del 29 de julio al 10 de agosto, Uruguay disputará los Juegos Panamericanos ante Argentina, Cuba y Canadá estando en la otra serie México, Perú, Chile y Estados Unidos.

"Si me llaman no tendré problemas de sumarme al grupo una semana antes de los torneos", declaró la goleadora.