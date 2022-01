Nelson Ledesma: “El proyecto de ley forestal es muy malo, cambiaría las reglas de juego”

¿Cómo vio que el presidente Lacalle Pou vetara el proyecto de ley forestal?



Fue una decisión sumamente acertada, no por una visión miope de la forestación sino por una amplia del sector agropecuario y del país.



De haberse aprobado este proyecto, las señales para los inversores hubieran sido muy malas.



Quienes apoyaron de alguna forma este proyecto no midieron la dimensión que tenía. Si alguno lo midió, que estoy seguro que pasó porque lo hemos hablado y sabían que no era un buen proyecto, lo aprobaron por conveniencia en el juego político. Lo hicieron porque sabían que el presidente lo iba a vetar y que no iba a tener un efecto real en la economía.

¿Los productores se sintieron escuchados por el gobierno?



En cierta medida sí. Nosotros no quisimos manejar los temas de posible inconstitucionalidad porque no nos importaba la forma, queríamos no dejar de centrar la discusión en el contenido. Pero si se lee el argumento del presidente para vetar el proyecto se ve claramente que hay un indicio de inconstitucionalidad contra la propiedad privada, y contra la posibilidad de desarrollar una actividad económica, derechos que están regidos por la Constitución y que de alguna forma se invalidaban. ¿Cómo definiría al 2021 para el sector forestal?



Este fue un año duro para la sociedad de productores por todo lo que significó el proyecto de ley. Tratamos de convencer a los parlamentarios de que era un proyecto muy malo. Nos significó mucho esfuerzo tratar de expresar que no era un capricho sino que teníamos razones fundadas para pensar que era un mal proyecto para todo el sector agropecuario, porque quitaba derechos a los productores y también para el país, porque era una mala señal para el inversor. De aprobarse cambiarían muchísimo las reglas de juego. Cuando el Estado se entromete sin tener elementos de protección de los derechos generales es un riesgo para el inversor, porque el Estado no tiene la capacidad que tiene un productor de leer el mercado, las condiciones, y de ver dónde invertir. ¿Cómo será el trabajo de la gremial en 2022?



Queremos seguir divulgando información sobre el sector porque hay mucho prejuicio. Uno de los argumentos que se usó para el proyecto de ley es que el sector desplaza a la lechería y nosotros demostramos que eso no ha pasado y que no pasa, porque el área lechera tiene menos de un 1% forestado. Vemos que muchos lecheros quieren diversificar la actividad en la peor parte del campo. Y hoy se está empezando a dar una diversificación en el sector. ¿Qué tipo de productores hay hoy en el sector forestal?



En el sureste hay un montón de productores chicos y medianos, más que en otras zonas donde están las empresas grandes. Hoy hay un mix, pero en volumen de hectáreas las empresas grandes concentran la mayor cantidad de producción. Productores nacionales y extranjeros ven oportunidades interesantes en el sector y quieren invertir. ¿Con qué números cierra el año el sector forestal?



El sector forestal termina con US$ 2.100 millones de exportación, según una estimación mía. De eso, US$ 1.500 millones van a ser de celulosa y unos US$ 600 mil de otros productos. A noviembre se llevaban exportadas 2,6 millones de toneladas de rolos de pino. Creció un 54% en volumen respecto al año anterior y casi un 80% en ingreso de divisas. Solo de pino, al 31 de noviembre se generaron casi US$ 210 millones de ingresos de divisas. La madera aserrada y tableros también tuvieron aumentos importantes. Los chips fueron los que crecieron menos porque venían de un año muy malo en 2020, con la pandemia cayó mucho el consumo y recién se empieza a recuperar. ¿Cómo está el tema logístico?



Hoy la logística es una restricción para poder incrementar los volúmenes de exportación. Seguimos teniendo dificultades de capacidad y no hemos visto bajas en los precios de los fletes. Los problemas siguen estando a pesar de que en el último mes y medio hemos notado una caída de la demanda china. Por temas energéticos en ese país muchas industrias tuvieron que reducir sus horarios de trabajo, esa baja en la cantidad de horas trabajadas trajo también baja en la demanda de productos. El mercado reacciona muy rápido, las variaciones internas que hay en China a los 15 días están señalizadas en el mercado. A pesar de eso los fletes de barcos a granel están en el mismo orden de precios que hace dos o tres meses atrás y eso es dos o tres veces más que al principio del año. Seguimos con un nivel altísimo de precios que agudiza más el problema. Hoy estamos viendo cuál va a ser el efecto de las acciones del mercado de China y de la pandemia. No sabemos cuánto va a repercutir la nueva situación con la variante ómicron. También el tema inflacionario en Estados Unidos es una luz amarilla que tenemos, porque no sabemos cómo va a reaccionar la economía. Esos son algunos desafíos para el año que viene, pero en general queremos ser optimistas. Hay incertidumbre pero hay confianza de que el mundo siga funcionando, quizás con un acomodamiento a una economía similar a la previa a la pandemia, pero va a demorar eso. Hoy lo que se prevé es que los commodities sigan valiendo pero igual están estas luces amarillas. El mundo está comenzando a aumentar su consumo de papel. Generalmente la gente ve las plantaciones y no las asocia a las servilletas, a las toallitas de baño o a los pañales, y todo eso que ven plantado generan esos productos que se usan cada vez más. Empezamos a cambiar nuestros hábitos de consumo y con la pandemia se ha impulsado el uso de estos productos porque son descartables. Ese aumento se dio en detrimento de otros productos como los papeles de impresión, cuyo consumo bajó. Por otro lado, también la fibra de madera se está usando para hacer ropa, porque es un valor agregado. No he visto tanto como ahora el tema ambiental en la producción y esto que se ve nosotros los forestales lo venimos viendo hace 20 años en el mercado. El sector forestal, ambientalmente puede aportar mucho.