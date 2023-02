Netflix Uruguay: ¿qué fue lo más visto en la semana del 20 al 26 de febrero?

La comedia argentina que protagoniza una guardia urbana inclusiva, División Palermo, se estrenó en Netflix el viernes 17 de febrero, y la semana pasada, del 20 al 26, ya lideró el top 10 de las series más vistas en Uruguay a través de la plataforma de streaming.

La serie romántica de España Todas las veces que nos enamoramos pasó del quinto al segundo puesto, seguida por La ley de Lidia Poët que pasó del séptimo al tercero, respecto a la semana del 13 al 19 de febrero.

Por otro lado, la comedia romántica protagonizada por Reese Witherspoon y Ashton Kutcher, Tu casa o la mía, se mantuvo otra semana como la película más reproducida en Netflix Uruguay, según la página web FlixPatrol.

El largometraje de suspenso Código abierto y el de acción Venganza componen en podio en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Las series más vistas en Uruguay

División Palermo Todas las veces que nos enamoramos La ley de Lidia Poët La reina del sur Tríada Hasta que la plata nos separe The Walking Dead Outer Banks Red Rose Atracadores: La serie

Las películas más vistas en Uruguay

Tu casa o la mía Código abierto Venganza Jurassic World Los extraños La vida secreta de tus mascotas A todas partes Amor al cuadrado Curve Espíritu libre

¿Cuánto cuesta Netflix en Uruguay?

Netflix presenta tres tipos de membresía mensual: básico (cuesta US$ 8,99, es decir $341,17 al mes), estándar (US$ 12,99, que equivale a $492,97) y premium (US$ 15,99, unos $606,82).

La opción más barata permite que solo un dispositivo vea contenido a la vez y que también en solo uno se puedan almacenar descargas; además, no tiene permitido ni el modo HD, ni el modo Ultra HD.

La opción estándar, por otro lado, permite que dos dispositivos vean contenido simultáneamente y hagan descargas. La resolución HD está disponible en este plan.

Por último, la opción premium permite que cuatro dispositivos reproduzcan contenido a la vez y almacenen sus descargas. Tanto la resolución HD como Ultra HD están disponibles con este precio.