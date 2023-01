Netflix Uruguay: ¿qué fue lo más visto la última semana? Los rankings del 26 de diciembre al 1° de enero

La tercera temporada de la serie Emily en Paris se posicionó la última semana en la cima de las series más vistas en Uruguay a través de Netflix. Mientras que la lista de películas estuvo encabezada por Glass Onion, la película de misterio protagonizada por el actor británico Daniel Craig, que es la segunda entrega en la saga Knives Out.

Las series más vistas en Uruguay

Emily en París Merlina Hasta que la plata nos separe Traición The Witcher: el origen de la sangre Canto para no llorar, Arelys Henao El novato Las Villamizar Madre solo hay dos Alice in Borderland

Las películas más vistas en Uruguay

Glass Onion: un misterio de Knives Out Matilda: el musical A bad moms Christmas Matrimillas Hereditary Estado mental 7 mujeres y un misterio Los colores del amor Pinocho Knives Out: entre navajas y secretos

¿Cuánto cuesta Netflix en Uruguay?

Netflix presenta tres tipos de membresía mensual: básico (cuesta US$ 8,99), estándar (US$ 12,99) y premium (US$ 15,99).

La opción más barata permite que solo un dispositivo vea contenido a la vez y que también en solo uno se puedan almacenar descargas; además, no tiene permitido ni el modo HD, ni el modo Ultra HD.

La opción estándar, por otro lado, permite que dos dispositivos vean contenido simultáneamente y hagan descargas. La resolución HD está disponible en este plan.

Por último, la opción premium permite que cuatro dispositivos reproduzcan contenido a la vez y almacenen sus descargas. Tanto la resolución HD como Ultra HD están disponibles con este precio.