Ni agua caliente, ni wifi, ni cargadores: la Estación Montevideo Inteligente en Kibón está rota

Un ciclista con traje de neopreno y casco llegó a la Estación Montevideo Inteligente (EMI), pulsó la canilla de agua fría y bebió. De hecho, es lo único que pudo haber hecho en la estación propiedad de la Intendencia de Montevideo (IM), ubicada en Kibón, en la rambla de Pocitos, porque el resto de las prestaciones no funcionan.

Ciclista toma agua fría de la EMI, la única prestación que funciona

La Estación Montevideo Inteligente iba a ofrecer wifi, enchufes y USB para cargar celulares, agua caliente, inflador para bicicletas, pantallas táctiles para acceder a información de interés. Pero nada de eso funciona dos años y medio después de inaugurada porque le falta mantenimiento y porque fue vandalizada.

Puertos USB y enchufen no tienen energía eléctrica

De los tres puertos USB que habían quedan dos y no funcionan. Tampoco andan los enchufes ni hay señal de wifi y la pantalla táctil que permitía hacer búsquedas sobre eventos y lugares de la ciudad, así como sacar fotos y realizar gifs que podían ser enviados desde el mismo dispositivo al correo electrónico, fue vandalizada y está apagada. La seguridad de la estación iba a ser monitoreada de forma remota a través de una cámara que está instalada.

La pantalla táctil fue vandalizada

Las herramientas para arreglar las bicicletas –porque en la EMI también se incorporó un espacio para repararlas– están herrumbradas y faltan dos. Y el inflador para las ruedas ni siquiera mueve la agua que mide el aire cuando se sube y baja el aparato.

El inflador para bicicletas de la EMI no funciona

La estación que se inauguró durante la administración del exintendente Daniel Martínez costó $ 7 millones y no iba a ser la única, pero la administración de Carolina Cosse no continuó con el plan hasta el momento. El exintendente Daniel Martínez respondió que era "un proyecto lindísimo" y que no sabe por qué la estación no funciona.

De todas las prestaciones que esta estación con forma de árbol de copa ancha iba a ofrecer cuando se puso en marcha, ahora solo funciona el dispensador de agua fría. La EMI se convirtió en un espacio abandonado en medio de uno de los puntos más emblemáticos de la rambla montevideana, frente al cartel con el nombre de la ciudad.

El proyecto había sido presentado por la comuna en noviembre de 2018 en la Cumbre Internacional de Ciudades Inteligentes, celebrada en Barcelona. Montevideo fue una de las seis ciudades finalistas, distinguida junto a Estocolmo (capital de Suecia, Seúl (capital de Corea del Sur), Bristol (Reino Unido) y Curitiba (Brasil).Eldiseño de la EMI es uruguayo y fue realizado por empresas nacionales, por más que hay proyectos similares en México, Chile, Brasil y Europa.

El Observador consultó con la Intendencia de Montevideo sobre el mantenimiento de la EMI, el funcionamiento de las prestaciones y si se colocarán otras, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta edición.