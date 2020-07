Nicolás Cendoya: "Acá hay una campaña para que yo no llegue a Antel"

El exdirector de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec), Nicolás Cendoya, apuntó contra lo que considera una “campaña de desprestigio” para que no asuma al frente de Antel. El dirigente dijo en Séptimo Día sentirse respaldado por el Frente Amplio, y que su partido cree que él puede “defender” a la estatal de un “intento de desmantelamiento”.

Cendoya afirmó que se se ha construido “un relato sobre la base de falsedades e interpretaciones”, cuya reiteración en los medios de comunicación deriva en que “la gente lo termina creyendo”.

Explicó que la “misteriosa carpeta verde” retirada por el ex funcionario, que había llegado a la Ursec desde el Poder Judicial por un pase en comisión, tenía “los papeles para hacer un divorcio de un tercero que tenían en su calidad de abogados él y la otra funcionaria (su pareja)”. El dirigente sostuvo que fue “un bochorno” la “historia enorme” en torno al tema, que “se diluyó” tras su hallazgo.

En las declaraciones de un testigo de los hechos a Fiscalía constaba que el exfuncionario había sustraído documentación de la Secretaría General y destruido una parte en una máquina trituradora. La denuncia penal fue presentada por la presidenta de Ursec, Mercedes Aramendía, quien el 1º de junio contó a El Observador que en su llegada al organismo había dado con “una caja de Pandora” llena de “arbitrariedades e irregularidades”.

Sobre el material triturado, Cendoya señaló que “hoy pasa lo mismo” que con la carpeta verde. Ante las consultas de los periodistas, admitió que “fue una jugada muy infeliz” del exfuncionario destruir papeles al mismo tiempo que las irregularidades de la Ursec habían tomado notoriedad pública. No obstante, dijo que “es absurda la historia” y que él mismo podría haberse encargado de triturar los papeles si hubiera habido necesidad.

Además, alegó que según la versión dada por el exfuncionario, “rompió papeles, no documentos”, lo que “no tienen ningún valor” ya que estarían respaldados digitalmente. “Yo voté la investigación administrativa justamente para ver si se había perdido algún documento”, expuso el dirigente.

Sobre el abogado que está en la mira de Fiscalía, contó que tenía “una muy buena relación personal”, y que no conversa con él desde los allanamientos realizados el 8 de junio.

El exfuncionario había llegado a Ursec por un pase en comisión firmado por el expresidente Gabriel Lombide, y se había desempeñado en tareas de la Secretaría General. Según Cendoya, ambos coincidieron en “los juicios grandes”, tales como una presentación ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en la que se encargó de “los aspectos documentales”.

Sobre la pareja, otra exfuncionaria vinculada a Ursec por un pase en comisión desde el Ministerio del Interior, Cendoya comentó que no trabajaba con él más que “muy tangencialmente”, y que estaba bajo las órdenes de la Gerencia de Regulación Jurídica y Económica.

Los allanamientos de junio revelaron que ella le pasó a Cendoya material filtrado desde Fiscalía. Por ese hecho, un funcionario del ministerio público está en prisión domiciliaria mientras que otro intentó suicidarse. El caso está siendo investigado por el fiscal de Delitos Económicos, Ricardo Lackner.

Nicolás Cendoya es el hombre elegido por el Frente Amplio para conformar la oposición en el directorio de Antel. Mientras no se resuelve el caso de Ursec, el partido no votará las venias para el vicepresidente de la estatal, el colorado Robert Bouvier, lo que no permite la toma del cargo ya que no se alcanzan los 3/5 de votos de la Cámara requeridos.