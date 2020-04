Nicolás Olivera renunció a su sueldo en Defensor Sporting mientras dure la pandemia

El asesor deportivo y el último ídolo de Defensor Sporting, Nicolás Olivera, renunció a su sueldo en la institución mientras dure la pandemia por el coronavirus que azota no solo a Uruguay sino al resto del mundo. Su club junto a Plaza Colonia fueron los primeros en enviar a sus planteles al seguro de paro.

Así se lo confirmó a Referí el presidente del club, Ney Castillo.

"La institución está atravesando un momento difícil porque el club es mucho más que fútbol profesional. Tenemos una cantidad de actividades enorme y el presupuesto es muy grande. Nicolás fue uno de los funcionarios que renunció al cobro de sus salarios mientras dure la pandemia", explicó el titular violeta.

Y agregó: "No fue el único de los funcionarios que a pesar de seguir cumpliendo sus actividades, renunció a percibir su salario. Hubo varios puestos, incluso gerenciales, que renunciaron a la posibilidad de percibir el sueldo".

Olivera dejó de jugar al fútbol en diciembre de 2016 y en su último partido disputado en el Franzini, le regaló al club el Balón de Oro que ganó en el Mundial sub 20 de Malasia 1997 como el Mejor Jugador del torneo.

Una vez retirado, comenzó su carrera de gerente deportivo del club (puesto que hoy ocupa Fernando Fadeuille), y desde este año es asesor deportivo.

Castillo dice que no sabe hasta cuándo va a poder mantener esta situación de complementar los seguros de paro de todo el personal, no solo de los futbolistas.

"Eso lo podremos hacer por un período corto. Esto tiene un limite y como uno ve la cosa, los tiempos van a exceder las previsiones. Va para largo y está poniendo en peligro la estabilidad de muchas instituciones como la nuestra", sostuvo el dirigente.

Defensor Sporting es un club deportivo y social, trabaja en ambos géneros. en fútbol profesional, en básquetbol profesional, cuida mucho la organización del fútbol juvenil y todo esto está complicando mucho las cosas.

"Te diría que estamos al borde de no poder financiar nada, ninguna de estas actividades las vamos a poder seguir financiando mucho tiempo. Entonces aquellos que conocen el problema de adentro, se han sensibilizado y en el caso de que pueden hacerlo, han dejado de lado sus salarios".

El club intenta hacer muchas movidas con los socios para mantener de alguna manera a la institución, aunque por ahora no les puede brindar nada.

"Tenemos una estructura pesada, lo estamos sufriendo, lo vamos a sufrir mucho más, pero el deporte profesional, si no hay una apertura a mediano plazo, va a la bancarrota. Hay obligaciones previstas y no hay forma de mantener una estructura si no tenés activos y uno lo mira y esto es a corto, mediano y largo plazo, como que todo va a cambiar. La principal fuente de recursos que tenemos las instituciones es la venta de jugadores. Si mirás los mercados compradores, han generado un déficit billonario en dólares y no se prevén compras, es decir, que podamos vender en un período relativamente próximo. La televisión también está en problemas porque tendrá su cadena de negocios y al no poder cumplir con su cadena, no sé cómo va a seguir. Así que el fútbol está muy, pero muy complicado".

Castillo dice que "esto está muy complicado. Es un tema muy difícil de resolver. La verdad que no tengo la respuesta del equilibrio entre cuánto es la sanidad y cuánto es la bancarrota de una cantidad de actividades, entre ellas, la deportiva".

Nicolás Olivera se comunicó con los directivos para que a partir de ahora no le abonen su salario hasta que no retorne todo a la normalidad.

"Tiene una gran imagen en el club. Es uno de esos ídolos que aparece muy de vez en cuando.porque no solo fue un ganador, sino que además, yo que lo miraba de afuera y no como dirigente, cada vez que volvía del exterior, a pesar de tener ofertas de clubes grandes, siempre volvía a Defensor con ofertas menores. Siempre se le reconoce que en Uruguay, solo jugó por su club, Defensor. En el club es de los deportistas más respetados", explicó Castillo.

Defensor ha hecho contactos con clubes y con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la Secretaría Nacional del Deporte (SND).

Castillo habló sobre este tema: "Nos han dicho que el fútbol no está todavía en el calendario de las actividades deportivas que se van a ir reiniciando, así que estamos alineados con el programa de gobierno por este problema que tiene el país. Podemos tener nuestras discrepancias en tiempos, pero estamos muy alineados con lo que hace el gobierno, porque pensamos que por encima de los problemas gravísimos que tenemos y tendremos las instituciones deportivas, primero está preservar la salud lo más que se pueda".

El presidente violeta dijo ser "pesimista" con relación al dinero que pueda enviar la Conmebol y a su vez, habló del momento que atraviesa el fútbol en Uruguay y su institución en particular.

