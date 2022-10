Nieta de Tabaré Vázquez denunció una estafa a través de Uber

Una nieta del expresidente Tabaré Vázquez denunció que fue víctima de una estafa de un conductor de Uber tras solicitar un viaje por la aplicación, según publicó en Twitter y confirmó El Observador.

"Voy a contar mi experiencia para que no le pase a nadie más", comenzó diciendo en un hilo Candelaria Vázquez.

Hola, les voy a contar mi experiencia para que no le pase a nadie más. Ayer pedí un uber y me conecto con un conductor llamado FADYR, cuando me estaba viniendo a buscar me escribe pidiendo que por favor por seguridad de uber le mande el código que me va a llegar a mi celular. — cande vazquez (@Candeevazq4) October 1, 2022

Según relató, al solicitar un viaje, la aplicación la conectó con un conductor llamado "FADYR". Cuando estaba en camino a recogerla, el chofer se contactó con ella a través del chat de plataforma y le pidió que "por favor" y "por seguridad de Uber" le mandara un código que le llegaría a su celular.

"Al mismo tiempo que me dice eso me llega un mensaje de Uber con un código. Por lo tanto, como él me lo pedía, y el mensaje era de Uber, yo se lo mandé", detalló la nieta del expresidente.

Justo después de mandárselo, el conductor canceló el viaje y se apropió de la cuenta de Vázquez, ya que lo que le envió fue un "código de verificación" que se envía directamente desde Uber y se utiliza generalmente para cambiar las contraseñas.

Lo que hizo el estafador fue cambiar la dirección de mail a uno que inventó él y cambió la contraseña. "Ya no tenía acceso a mi cuenta", indicó Vázquez.

Al apropiarse de sus credenciales, el estafador pudo tener acceso a las tarjetas que la dueña inicial tenía ingresadas en la plataforma y comenzó a "transferirse dólares". Según supo El Observador, el hombre iniciaba viajes con la cuenta de Vázquez de distintos trayectos para robarle el dinero.

En el resumen de la tarjeta de Vázquez las transacciones llegaban con el concepto de “viajes de Uber”. Fueron viajes que ascendían hasta US$ 500, según supo El Observador.

"Por suerte ya cancelé mis tarjetas y no siguió robándome plata. Desafortunadamente no soy a la única (a la) que este mismo conductor se lo hizo. Tengo una conocida que el mismo conductor, con la misma excusa le robó plata también", sentenció y aconsejó a sus seguidores que no compartan códigos con los conductores.

Vázquez se contactó con su banco que canceló las transacciones y no perdió dinero.

La nieta del ex jerarca compartió una captura del conductor que tomó el viaje en ese momento.

Otras víctimas

El hilo cobró popularidad y no tardaron en aparecer nuevos testimonios de usuarios que también habían sido víctimas. Según supo El Observador, unas 30 personas se contactaron con Vázquez para saber cómo había solucionado el problema.

Una de las características que más se repite es que las compras pasan inmediatamente a cotizar en monedas extranjeras, principalmente dólares o euros.

La mayoría pudo notarlo enseguida y reclamaron ante la plataforma, servicio al consumidor o directamente cancelar las tarjetas en su banco.

Según testimonios hechos a El Observador, se detectó que el hombre hacía transacciones a través de Uber Eats a comercios del exterior (el servicio no está disponible en Uruguay).

La suma de las compras alcanzaba los US$ 2.000, divididos en transacciones de US$ 500 o menos y usualmente hacían movimientos de pequeños montos en un principio.

La respuesta de Uber

Consultado sobre este tema, Uber contestó que tiene un equipo de soporte "24/7" dedicado "a la atención de reportes y al análisis de cada caso". "De acuerdo a los protocolos internos de investigación. De este análisis, se da seguimiento a cada caso de acuerdo a las Guías Comunitarias y a los Términos y Condiciones de uso de la plataforma, y de existir conductas indebidas en el uso de la app puede implicar la desactivación inmediata de las cuentas involucradas", señaló.

La plataforma dijo que "es importante recordar que Uber nunca solicitará compartir información asociada a las cuentas de usuario para iniciar sesión en la app, para realizar un viaje u obtener una promoción". "Hacemos un llamado a usuarios/as y socios/as conductores/as a reportar situaciones de estas características", concluyó.

Agregó que todos los viajes solicitados a través de la app de Uber se encuentran registrados y en caso de un inconveniente, se puede reportar dentro de la app en cualquier momento: Cuenta - Viajes - Seleccionar el viaje en cuestión - Reportar un problema de seguridad - Seleccionar la opción adecuada.