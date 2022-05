"Ninguna mamá quiere ver a su hijo morir", dijo entre lágrimas la mamá de Chano

Marina Charpentier, la mamá del cantante Chano, habló este lunes con América Noticias Mediodía, sobre el estado del exlíder de Tan biónica, quien está internado en una clínica privada psiquiátrica. "Ninguna mamá quiere ver a su hijo morir", dijo.

"No lo he visto hace seis días. La internación es para que él tome conciencia de por qué está ahí. Es una medida más, no creo que sea distinta, esperemos que resulte esta internación. Necesita aquietar su dolor y su cabeza", precisó.

La madre de Chano aseguró que la convocaron a participar de una Jornada de reflexión y debate en el Senado al cumplirse 11 años de la sanción de la Ley de Salud Mental y Adicciones. Ella tiene experiencia personal en este tema por lo que ha vivido con Chano. Asimismo es licenciada en trabajo social y está especializada en adicciones, más allá de que en este momento no está trabajando.

“Creo que es la primera vez que escuchan a las madres. Vengo en representación de las madres. Las circunstancias hicieron que tenga voz. Muchas madres me han escrito y me han pedido que diga mi testimonio, en nombre de ellas y de todas las familias que luchamos contra esta enfermedad”, afirmó, muy emocionada.

Al finalizar, agradeció "por tanto cariño, tantos rezos y tanto aguante. Estamos todos bien", expresó la madre del artista. Además, compartió algunas sentidas historias con las canciones La melodía de Dios de Tan Biónica y La llave de Abel Pintos.