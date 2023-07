Nito Artaza durísimo con el precandidato argentino Javier Milei: "Que haga terapia"

El humorista argentino Nito Artaza recordó su pelea con el precandidato a la Presidencia de Argentina por La Libertad Avanza, Javier Milei. "Yo no soy amigo de él pero como persona le diría que haga terapia", dijo en diálogo con El Observador.

Artaza y Milei tuvieron una discusión fuerte en 2019 durante una edición del programa de televisión Intratables, que se emitía por América. "Cuando nos agarramos con Milei fue una discusión interminable, pensé que iba a tener un problema cardíaco", contó Artaza.

"En un momento dije 'vos vas a hacer política' y fue así, terminó haciendo política. Pero se veía que iba a ser así. Se puso mal. Decía 'no, no voy a hacer política porque si no voy a robar'", agregó.

La pelea se dio luego de que Artaza fuera el productor teatral del espectáculo que Milei protagonizó en 2018. "Vos sabés que yo a Javier (Milei) le puedo producir un espectáculo, pero no creo que sea con políticas más neoliberales que se salga de la crisis. Por lo menos una regulación razonable tiene que haber. Respeto su teoría neoliberal pero no la comparto”, comenzó diciendo Artaza en esa pelea.

Entonces Milei respondió y tildó de nazi al humorista. "Hablar de neoliberalismo es de ignorantes, el liberalismo viene de libertad, no es de nueva libertad o vieja libertad. Si él me acusa a mi desde su lugar de neoliberal, sos un fascista, sos un nazi o sos un comunista".

“Se serio en lo que decís, el humorista soy yo”, le respondió el productor teatral. “Vos estás diciendo burradas y yo te lo estoy marcando. No sabe nada de economía y habla sin saber”, dijo Milei.

“Yo no sé de economía, pero vos tampoco sabes nada de política ni de sentido común", señaló Artaza. “¿Cómo voy a saber de política si soy un tipo honesto? Yo no soy chorro, por eso no sé de política, porque no soy chorro”, afirmó Milei con golpes en la mesa.

La discusión subió de tono y el conductor del ciclo, Fabian Doman, tuvo que mandar un informe para evitar que la pelea siguiera al aire.

Por otro lado, Artaza señaló que continuará con el show que realiza junto al humorista uruguayo Roberto Peña y la maga Abril, que llenó el teatro Cantegril de Punta del Este estos últimos días.