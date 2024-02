Nito Artaza sobre los rumores de infidelidad a Cecilia Milone: “Todo lo que se está diciendo y se ha dicho es una fábula"

Tras seis años de matrimonio, Nito Artaza y Cecilia Milone decidieron separarse en 2023, marcando el fin de una extensa relación. Desde entonces, circularon diversos rumores sobre la posible intervención de una tercera persona en la ruptura. En este contexto, el actor accedió a abordar el tema en una entrevista. "Como en diversas parejas en el mundo, son cuestiones existenciales que hacen que hayamos tenido este distanciamiento y punto. Y a partir de ahí cada uno sacará conclusiones, pero nosotros no. Veo que opina todo el mundo y nosotros no queremos ninguna opinión", afirmó el artista.

Ante las especulaciones que sugerían un vínculo con Belén Di Giorgio, bailarina de su equipo y expareja del actor Rodrigo Noya, Artaza desmintió enérgicamente los rumores. Aclaró: "Todo lo que hagamos es una cuestión muy privada. Además de todo lo que se está diciendo, que estoy escuchando y viendo o que me lo comentaron, son todas inexactitudes enormes, que no hacen a la realidad de lo que pasa. En este caso no hay controversias, no hay nada más de lo que ya dije yo, que hubo un distanciamiento y punto".

Nito Artaza continuó con precisiones: "Todo lo que se está diciendo y se ha dicho es una fábula, que tal vez le sirve a esos programas. Lo único que dejo claro y siempre es salvaguardando a Cecilia, porque ese el tema, que en esta pareja no hubo ninguna ruptura por infidelidad y punto. Y eso lo tenemos claro tanto Cecilia como yo y nada más. Después el resto se verá. Veo todas las inexactitudes y yo no puedo estar atajando todas las declaraciones que hagan".

En la actualidad, el actor y la cantante se encuentran ante el proceso de divorcio. La directora de escena y dramaturga inició los trámites correspondientes, manteniendo una reunión con su abogada. Por su parte, el comediante respondió al inicio del proceso, aunque optó por no proporcionar detalles específicos al respecto: "Yo sobre eso que dijeron del divorcio no hago ningún comentario porque tampoco estoy muy informado".

En septiembre del año pasado, Artaza abordó los primeros rumores de crisis con Milone en una entrevista. En ese momento, el actor optó por utilizar su característico sentido del humor para eludir hablar con seriedad: "Estamos en crisis desde que nos conocemos". La pareja siempre fue reservada respecto a su vida privada. En ese entonces, personas cercanas a la pareja, que contrajo matrimonio en 2017, indicaban que ya no compartían el mismo hogar, revelando tensiones acumuladas a lo largo del tiempo.

De manera similar, la actriz buscó evitar referirse al estado de su relación en ese momento: "Decidí que en este momento no voy a hablar de mi vida. Quizás algún día me da por hablar o por escribir un libro, yo que sé, pero ahora no. Estoy en proceso de mi vida que no estoy para exponer mi alma. Entonces, no estoy para decir ni sí ni no ni nada, quiero atravesarlo íntimamente. Yo soy muy introspectiva y no estoy lista para hablar de nada. Tiene que ver conmigo", expresó Milone, sin intenciones de profundizar.

Personas cercanas a la pareja confirmaron que no hubo terceros involucrados, desmintiendo las especulaciones sobre posibles infidelidades. De esta manera, se descarta la idea de que la ruptura se debió a situaciones de ese tipo. Quienes mejor conocen a la pareja sostienen que fue un desgaste prolongado, derivado de compartir tanto su vida profesional como personal, sin lograr separar ambas esferas de manera efectiva.