"No me cargué a ninguna familia": Tini Stoessel rompió el silencio sobre su relación con Rodrigo De Paul

Tini Stoessel y Emilia Mernes, dos destacadas artistas de la industria musical, sorprendieron a sus seguidores al participar juntas por primera vez en una transmisión. El encuentro tuvo lugar en el programa Rummis, transmitido desde Punta del Este a través del streaming de La Casa, atrayendo a más de 100 mil espectadores en vivo. La participación de las cantantes, amigas cercanas del conductor Lizardo Ponce, se caracterizó por la naturalidad y la espontaneidad con la que abordaron diversos temas.

Durante la entrevista de casi dos horas, las estrellas del pop compartieron detalles sobre la canción que crearon juntas, ofrecieron consejos a sus seguidoras, adelantaron futuras colaboraciones en vivo y rememoraron anécdotas divertidas, entre otros temas.

Uno de los momentos que generó mayor repercusión en redes sociales fue cuando Tini Stoessel abordó las especulaciones que la señalaban como la tercera persona en la disolución del matrimonio entre Camila Homs y Rodrigo De Paul. El futbolista y su expareja compartieron una relación de diez años y tuvieron dos hijos. Después de la separación, De Paul inició una nueva relación con La Triple T, desencadenando diversas especulaciones.

De manera directa, Stoessel desmintió las acusaciones: "Yo no rompí ninguna familia. Tengo pruebas, me tienen cansada con eso, estoy harta de que me vengan con eso, no tengo nada que ver con el tema". La cantante expresó su opinión sobre cómo las personas a veces se enamoran de otras estando en una relación, y añadió: "Claro, lo quiero aclarar porque ahora no puedo dar mi opinión de nada porque se dice eso", mientras recibía aplausos y cánticos de apoyo en el estudio.

Más adelante, durante la entrevista, una fanática pidió consejo, y Tini comentó sobre las charlas de reencuentro con los ex: "A veces, cuando ves las cosas con distancia, entendes más al otro o te entendes más a vos mismo sobre por qué tomaste esta decisión. Sin embargo, son peligrosísimas las charlas de reencuentro con los ex". Ante la pregunta de Lizardo Ponce sobre por qué son peligrosas, Tini se rió y se puso nerviosa, a lo que Emilia Mernes agregó: "Porque terminan en sexo feroz". Aunque Stoessel no dio nombres, muchos seguidores interpretaron sus palabras como una referencia personal.