"No sé hasta cuándo voy a aguantar, pero soy duro": Gómez y senadores discutieron sobre su suplente

"Yo pregunto, ¿estamos hablando de quien me subroga mañana, pasado? No sé hasta cuándo voy a aguantar, pero soy duro. Se los digo por las dudas. Soy hombre de campaña. Soy duro y mi idea es cumplir con la ley", resumió el fiscal de Corte, Juan Gómez, frente a la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores. Ocurrió mientras discutían el artículo de la Rendición de Cuentas que establece que, en caso de licencia o vacancia del cargo del fiscal de Corte, lo subrogará el cargo de mayor antigüedad de Montevideo.

Tras la salida de Jorge Díaz –de la que se cumplirá un año en octubre–, Juan Gómez, que hasta ese entonces era el fiscal adjunto de Corte, está oficiando de fiscal titular, pero nunca se lo confirmó en el cargo ni se le designó otro adjunto. En un guiño a Gómez, el Poder Ejecutivo había incluido un artículo que le permitía a él elegir a su suplente cuando se tomara licencia, pero en Cámara de Diputados ese artículo se modificó y determinaron que lo subrogara el más antiguo, que es el fiscal civil Daniel Gutiérrez, quien ya suplantaba a Díaz hasta el cambio de 2017.

En la comisión de Presupuesto de Senadores, Gómez se pronunció en contra de esta resolución. "No estamos de acuerdo en defensa de la legalidad y la constitucionalidad que debe regir en el organigrama y en la actividad de la Fiscalía General de la Nación (...) refiere a situaciones absolutamente anormales que crean una serie de circunstancias de muy difícil legalidad", dijo el fiscal, según consta en la taquigráfica a la que accedió El Observador. En otro pasaje, señaló que no le parecía un buen ejemplo dar este tipo de soluciones "que hasta daría la impresión de que tiene nombres propios". Tampoco cree que esa una solución "sana, razonable ni digna de un Estado de derecho".

Expuso que violaría el artículo 168 de la Constitución, que establece que ese cargo debe de tener el beneplácito del presidente y una venia de tres quintos del Senado. "Yo no soy constitucionalista, pero algo de derecho he vivido y tengo la impresión de que acá se muere Gómez, no hay acuerdo y ponemos a alguien por arte de magia sin respetar los organismos ya mencionados (...) Me da la impresión de que nos estamos salteando eso por alguna razón –lo digo hasta con desazón–, pero eso no debería existir", complementó.

A su vez, tal como informó El Observador, señaló su preocupación por la irregularidad de su situación: es un suplente que oficia de titular sin haber sido ratificado en el cargo y espera que designen a alguien formalmente para el puesto. "Tengo un profundo respeto por el sistema de partidos políticos que rige en el Uruguay, pero uno esperaba una resolución, que no se llama Gómez porque Gómez se va (...) No me interesa ningún beneficio personal; no aspiro a ningún cargo (...) aspiro a que esta cámara y el sector político del país logre un acuerdo –Gómez no existe–, se establezca la regularidad y no tengamos que estar inventando una solución que solo la entiendo si mañana me pasa algo muy grave y el país se queda sin un funcionamiento regular", valoró.

Actualmente, no hay normativa vigente sobre quién debería asumir si Gómez debiera, por cualquier razón, dejar el cargo.

La posición de sus detractores

La senadora nacionalista Graciela Bianchi, quien se ha expresado en contra de la gestión de Gómez en más de una oportunidad, intervino en la comisión y dijo que no "seguía el razonamiento" del fiscal respecto de que se trataba de un artículo con nombre y apellido. Aseguró que no tiene "la más pálida idea" de a quién le tocaría ser suplente.

Además, tomó posición respecto de la falta de acuerdo en el Parlamento para designar un sucesor de Díaz. "La verdad es que toda la situación es irregular; partimos de la base de que podríamos elegir un fiscal general como debiéramos, pero bueno, la realidad es otra. El doctor Gómez conoce mejor que nadie la situación en la que estamos y nosotros también; realmente no nos gusta, pero en algún momento se solucionará", señaló.

Por otra pare, el presidente de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, pidió que se mantuviera el artículo como está. "Nosotros creemos que esta disposición pretende evitar la cooptación dentro de la fiscalía. Como ha trascendido, y creo que el doctor Gómez no lo va a negar, en la fiscalía hay bandos y hay disputas por el poder, por lo que me parece que sería muy sano establecer mecanismos aleatorios de sustitución del fiscal y no generar mecanismos de cooptación", opinó.