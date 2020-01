No se posterga: el Uruguayo 2020 comenzará el viernes 7 de febrero

La Mesa Ejecutiva de Primera División de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se reunió el lunes en la sede de la calle Guayabos y ratificó que la fecha de inicio del Campeonato Uruguayo 2020 será el viernes 7 de febrero.

Esa idea ya fue esbozada a los clubes en el Consejo de Liga del pasado miércoles cuando se presentó la idea de arrancar la temporada el fin de semana del 8 y 9 de febrero.

Sin embargo, River Plate, Liverpool y Plaza Colonia plantearon sus objeciones para iniciar el Apertura en esa fecha porque en la semana siguiente debutan en la Copa Sudamericana en condición de visitantes.

River Plate jugará el martes 11 contra Atlético Grau de Perú. Liverpool se medirá el miércoles 12 con Llaneros de Venezuela y Plaza debe viajar también a Venezuela para medirse con Zamora el jueves 13.

“Para no distorsionar el arranque del Campeonato les fijaremos a esos equipos partidos para el viernes 7. No podemos postergar partidos porque si no estaríamos perjudicando a otros equipos. Cuando vuelvan jugarán la segunda fecha entre semana. Pero para contemplar su situación vamos a digitar el sorteo para que en la primera fecha no sean visitantes y jueguen de locales de modo que no se vean perjudicados”, dijo a Referí un integrante de la Mesa Ejecutiva.

“También queremos evitar lo que pasó el año pasado donde el calendario quedó saturado y no podemos empezar con una postergación, por un tema de calendario, pero también de prolijidad. Además, insisto, no podemos favorecer a unos equipos porque estaríamos perjudicando a otros”, manifestó el miembro de la Mesa.

El próximo Consejo de Liga se llevará a cabo este jueves a la hora 18 y ahí quedará formalmente fijada la temporada 2020 del fútbol uruguayo.

Cambios en la Supercopa

Por otra parte, Nacional presentó el lunes una nota en la que informó a la AUF que no podrá jugar entre los días 3 y 11 de febrero, porque se va a jugar un amistoso a Japón. El mismo se disputará el domingo 9 de febrero a la hora 1 de Uruguay. El rival será Omiya Ardija y estará en juego la Saitama City Cup.

La Mesa tomó nota del tema y cambió la fecha de inicio de la temporada pasando la final de la Supercopa del domingo 2 de febrero al sábado 1º. Además, modificó el escenario sugerido inicialmente ya que presentó la idea de jugar el torneo en el Campus de Maldonado, pero finalmente el partido se disputará en el Estadio Centenario.

Antes el sorteo

La Mesa planteará que antes de jugarse la Supercopa, a la hora 21, se realice en el Museo del Fútbol el sorteo del Campeonato Uruguayo 2020 desde la hora 19.

Para la hora 18.30 se maneja realizar la premiación a los mejores jugadores de la temporada 2019. Pero eso se lo plantearán a Tenfield en las próximas horas para contar con su visto bueno.