Neves no se recupera del dolor en un pie y Nacional define si lo opera

Gabriel Neves es el único jugador del plantel de Nacional que trabaja diferenciado en la pretemporada que encabeza el entrenador Gustavo Munúa. La causa es el dolor que siente en el pie desde los últimos meses del año pasado, lo que llevó a que perdiera su lugar en el equipo, donde se había consolidado como una pieza inamovible en el primer semestre de 2019.

Por estos días, el futbolista y el cuerpo médico del club que encabeza Álvaro Arsuaga deberán definir si le siguen realizando tratamientos o si pasa por el quirófano.

El propio jugador explicó su situación el sábado en el Campus de Maldonado, donde vio el partido ante River Plate argentino desde la tribuna.

Neves contó que el pasado 26 de diciembre realizó un tratamiento en Argentina y que tiene que esperar 25 días para ver su evolución, por lo que aún está dentro de ese plazo.

Diego Battiste

“Hubo una leve mejora pero no se calmó del todo”, agregó a los medios en el Campus. “En los próximos días decidiremos, pero creo que terminaremos operando. Ahí habría que esperar que cicatrice”, dijo el volante, quien señaló que en ese caso le llevaría unas tres semanas de recuperación.

El futbolista también explicó qué es lo que le pasa. “Es un nervio que se me inserta entre los dedos y cuando me pongo el zapato, al apretarlo ya me duele. Es muy fuerte el dolor. Con el tratamiento en Argentina bajó un poco pero no lo sacó del todo”, comentó.

Esa lesión lo tuvo a maltraer en el cierre de la temporada pasada, donde quedó fuera del equipo e incluso del banco en varias ocasiones.

“Se venían los partidos importantes y no podía estar”, comentó. “Estaba mal, pero por suerte pude llegar infiltrado a la final, que es lo que quería”, señaló el volante de 22 años.