"No te rindas": la frecuente cita que dirigentes del FA atribuyen por error a Benedetti

"Mario Benedetti nos escribió a todos: 'No te rindas', y si de algo estamos seguros es que ninguno de los frenteamplistas nos vamos a rendir", proclamó este domingo el intendente salteó y precandidato del Frente Amplio, Andrés Lima, como parte de su discurso en La Paloma por el 52º aniversario de la coalición de izquierdas.

El dirigente cometía así el error que varios otros compañeros de sus mismas filas también han tenido: adjudicar al prestigioso autor uruguayo la autoría de los versos recitados con voz quebrada por el expresidente Tabaré Vázquez en la plaza Lafone el día antes de pasar la banda presidencial al blanco Luis Lacalle Pou.

Su mensaje cobró tal magnitud que esas tres palabras aparecen a menudo en las banderas de Otorgués y junto a la imagen de su nieta con el puño apretado el día de su velorio. Si bien Vázquez nunca atribuyó el poema a Mario Benedetti, varios medios de prensa al día siguiente se lo adjudicaron a él, al tiempo que más de una página web continúa vinculando ese título al poemario del uruguayo.

Es así que varios dirigentes cometen el mismo error. Tal fue el caso de Carolina Cosse en 2019 los días previos a la elección nacional, cuando escribió los versos en sus redes sociales y colocó la firma de Benedetti. La ingeniera, una vez intendenta y mientras disertaba ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), volvió a caer en el mismo desacierto: "Creo que vale la pena compartir el último tramo de un poema maravilloso de nuestro Mario Benedetti: No te rindas", dijo.

El recitado popularizado por Vázquez en La Teja continúa:

No te rindas, por favor no cedas,

aunque el frío queme,

aunque el miedo muerda,

aunque el Sol se esconda y se calle el viento,

aún hay fuego en tu alma,

aún hay vida en tus sueños

"No te rindas" no es de Benedetti

Desde hace al menos 10 años que se vincula la creación literaria al autor uruguayo, pero no lo es. La Fundación Mario Benedetti lo aclaró en varias oportunidades. En 2018 publicó en sus redes: "El poema No te rindas no es de Mario Benedetti. Se lo suele confundir con No te salves, que sí le pertenece".

El mismo escritor aclaró esta confusión en vida, según han contado personas que lo conocieron. Se desconoce quién fue el autor del poema que se le atribuye. Algunos blogs lo atribuyen al autor patagónico Guillermo Meyer, cuyo poema fue citado en el libro “Fobias, ansiedad y miedos” de Cristina Goytia.

"No te salves" sí es un poema de Benedetti:

No te quedes inmóvil

al borde del camino

no congeles el júbilo

no quieras con desgana

no te salves ahora

ni nunca

no te salves

no te llenes de calma

no reserves del mundo

sólo un rincón tranquilo

no dejes caer los párpados

pesados como juicios

no te quedes sin labios

no te duermas sin sueño

no te pienses sin sangre

no te juzgues sin tiempo

pero si

pese a todo no puedes evitarlo

y congelas el júbilo

y quieres con desgana

y te salvas ahora

y te llenas de calma

y reservas del mundo

sólo un rincón tranquilo

y dejas caer los párpados

pesados como juicios

y te secas sin labios

y te duermes sin sueño

y te piensas sin sangre

y te juzgas sin tiempo

y te quedas inmóvil

al borde del camino

y te salvas

entonces

no te quedes conmigo.