"No te rindas": Carolina Cosse volvió a adjudicar a Mario Benedetti un poema que no es de su autoría

La jerarca municipal concluyó su discurso en el que se refirió al rol de las ciudades en el cambio climático y anunció una meta de neutralidad de CO2 hacia 2040: "No nos vamos a rendir. Muchas gracias". El video de su alocución fue difundido en sus redes sociales y compartido por el periodista Leonardo Sarro.

Desde hace al menos 10 años que se vincula la creación literaria al autor uruguayo, pero no lo es. La Fundación Mario Benedetti lo aclaró en varias oportunidades. En 2018 publicó en sus redes: "El poema No te rindas no es de Mario Benedetti. Se lo suele confundir con No te salves, que sí le pertenece".

No te salves, de Mario Benedetti

No te quedes inmóvil

al borde del camino

no congeles el júbilo

no quieras con desgana

no te salves ahora

ni nunca

no te salves

no te llenes de calma

no reserves del mundo

sólo un rincón tranquilo

no dejes caer los párpados

pesados como juicios

no te quedes sin labios

no te duermas sin sueño

no te pienses sin sangre

no te juzgues sin tiempo

pero si

pese a todo no puedes evitarlo

y congelas el júbilo

y quieres con desgana

y te salvas ahora

y te llenas de calma

y reservas del mundo

sólo un rincón tranquilo

y dejas caer los párpados

pesados como juicios

y te secas sin labios

y te duermes sin sueño

y te piensas sin sangre

y te juzgas sin tiempo

y te quedas inmóvil

al borde del camino

y te salvas

entonces

no te quedes conmigo.