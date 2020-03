"No te rindas", el poema que recitó Tabaré Vázquez en su homenaje, no es de Benedetti

“Les ruego de corazón que no se rindan, que no se rindan. No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo”. Esos fueron algunos de los versos que recitó desbordado de la emoción el expresidente Tabaré Vázquez en su homenaje el pasado sábado, en las horas finales de la era frenteamplista. Y No te rindas, el poema con el que cerró su discurso en el barrio La Teja, resonó una y otra vez en las distintas redes sociales por varios internautas que compartieron fragmentos.

Si bien Vázquez recitó el poema sin aludir a su autor, varias personas y medios se refirieron a la lectura "No te rindas de Mario Benedetti". Es que, desde hace tiempo se liga esa creación literaria al autor uruguayo. Pero no lo es.

En 2018 la Fundación Mario Benedetti aclaró en sus redes: "El poema No te rindas no es de Mario Benedetti. Se lo suele confundir con No te salves, que sí le pertenece. ¿Nos ayudan a evitar este error habitual en las redes compartiendo esta publicación?".

Y consultada ahora la fundación por El Observador se reiteró que el poema no fue creado por Benedetti y que de hecho el mismo escritor aclaró esto en vida, según han contado personas que lo conocieron. Además, advierten que no se conoce el autor del texto.

Incluso editoriales de distintos países piden a la organización los derechos de autor por No te rindas, por lo que en la fundación advierten que esta confusión está universalmente extendida.

No te salves, de Mario Benedetti

No te quedes inmóvil

al borde del camino

no congeles el júbilo

no quieras con desgana

no te salves ahora

ni nunca

no te salves

no te llenes de calma

no reserves del mundo

sólo un rincón tranquilo

no dejes caer los párpados

pesados como juicios

no te quedes sin labios

no te duermas sin sueño

no te pienses sin sangre

no te juzgues sin tiempo

pero si

pese a todo no puedes evitarlo

y congelas el júbilo

y quieres con desgana

y te salvas ahora

y te llenas de calma

y reservas del mundo

sólo un rincón tranquilo

y dejas caer los párpados

pesados como juicios

y te secas sin labios

y te duermes sin sueño

y te piensas sin sangre

y te juzgas sin tiempo

y te quedas inmóvil

al borde del camino

y te salvas

entonces

no te quedes conmigo.