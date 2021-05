No Te Va Gustar tiene nuevo disco: así fue el backstage de la grabación del clip lanzamiento

"¡Preparados! ¡Silencio!"

Los gritos resuenan y todos quedan expectantes. Una serie de focos se encienden y dan luz a los integrantes de No Te Va Gustar, dispuestos dentro de un círculo formado por cables, amplificadores, la batería, los teclados, y la iluminación. Luego de un arranque en conjunto quedan sonando la batería y la guitarra. Todos miran hacia adelante, por donde viene caminando Emiliano Brancciari, guitarra colgada, micrófono en mano, seguido por una cámara y un foco. Llega hasta sus compañeros, y la canción sube de intensidad.

"¡Aléjense!" grita el director Ignacio Benedetti desde un costado del set de filmación al equipo de cámara. Verlo desde afuera es raro. Lo que se escucha no se condice con lo que un par de horas después el público escuchará en YouTube. Para empezar, la voz no se escucha en el espacio donde se está filmando, pero a unos metros, los técnicos de la banda tienen un espacio en el que controlan el sonido, y allí se escucha con más normalidad. Lo mismo pasa con lo que se está filmando. Desde afuera lo que se está rodando no parece nada muy llamativo, sin embargo, desde el monitor del director se ve el resultado final, y el cambio es sorprendente.

"¡Acercate y explota!", grita el responsable del rodaje, la cámara cumple y el director da un salto en el lugar, haciendo la mímica como si estuviera tocando la guitarra. "¡Vamo'!" grita, contento. La canción termina, y los músicos se acercan a la pantalla a ver el registro. Se hacen chistes, bromean con los gestos de cada uno. El baterista, Diego Bartaburu, dice "bueno, chicos, buen finde", como si ya pudieran irse a sus casas. Pero no, faltan todavía una cuantas tomas, que son recibidas con más o menos conformidad por los músicos y por los responsables del registro audiovisual.

La frase del baterista es un chiste recurrente del grupo, que de hecho, se puede escuchar en el final de Luz, el nuevo disco de la banda que se publicó este viernes. El disco abre con La rama, la canción que en la noche del jueves No Te Va Gustar grabó a modo de acompañamiento de su estreno discográfico, aunque se trató de una versión diferente a la que está en el álbum, que incluye a la sección de vientos del grupo, más parecida a la que eventualmente podrán tocar en vivo.

La grabación del videoclip, que se pudo ver en la medianoche del viernes en YouTube, fue realizada en Car One, donde la banda también realizó un vivo en su cuenta de Instagram, en el que tocaron algunas canciones y acompañaron el final de la cuenta regresiva para el lanzamiento del disco, el décimo álbum de estudio de su carrera, que para la banda ejerció como una tabla de flotación en estos tiempos pandémicos.

En un clima distendido, pero también riguroso y profesional, el grupo ensayó, primero, y grabó, después, distintas tomas de la canción, ante un pequeño grupo de invitados, y algunos allegados, aunque siempre en cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes.

"En momentos donde todo parece tender a oscurecerse, nosotros encontramos luz en la creatividad, en el compañerismo, en el querer estar juntos", dice un breve texto firmado por Brancciari que acompañó el anuncio del disco, y algo así comentaban los miembros de NTVG en la noche del jueves. Sin poder tocar en vivo ni salir de gira, la forma de mantenerse activos y en movimiento durante este tiempo fue poner toda la energía en un nuevo disco, el primero que la banda encara desde los festejos por sus 25 años, y el primero también sin uno de sus miembros fundadores, el percusionista Gonzalo Castex.

El plan original, contaron, era grabar Luz en el exterior. La pandemia hizo que ese plan fuera arriesgado, por lo que decidieron quedarse en Uruguay, y gestionar dos visitas (una para la preproducción, otra para la grabación) del productor venezolano radicado en Nueva York Héctor Castillo, que ya trabajó con ellos en sus últimos álbumes. La mayor parte del álbum se grabó en una estancia en José Ignacio, y cuenta con la participación de dos invitados argentinos: la rapera Nicki Nicole, y Ricardo Mollo.

Con este nuevo disco, No Te Va Gustar marca también su vuelta al sonido eléctrico luego del ciclo Otras canciones, realizado por su aniversario, y también consolida un giro hacia un sonido rockero más guitarrero, que ya venía anticipando con su disco anterior.