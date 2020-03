Nueva edición de un clásico del rugby

El pasado 22 y 23 de febrero se llevó a cabo la edición número 31 del Seven Punta. Este año, el torneo se mudó al Estadio Charrúa de Montevideo para albergar el World Rugby Sevens Challenger Series. El evento de alto nivel contó con la participación de 16 seleccionados de América del Sur, del Norte y Central, Europa, África, Asia y Oceanía.

Los equipos compitieron no solo por el titulo, sino también por las ocho plazas que otorgaba el torneo para clasificar a la Qualy del Hong Kong Sevens. Las selecciones de Japón, Hong Kong, Alemania, Chile, Uruguay, Tonga, Zimbabue y Uganda lograron obtener los ocho codiciados lugares para la Qualy.

La final del Seven Punta se definió entre Japón y Uruguay. El partido se igualó a 0 y recién en el segundo tiempo del alargue Japón se coronó campeón de la Copa de Oro.