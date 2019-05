Nueve uruguayas entre las mejores empresas para trabajar de la región

"Nos toca representar a nuestros más de 100 compañeros; nuestros líderes se están capacitando para formar mejores empleados", explicó uno de los integrantes del equipo de clima interno de DHL Uruguay el jueves pasado en la ceremonia de premiación organizada en el Hilton Garden Inn por Great Place to Work Uruguay para reconocer a las Mejores Empresas para trabajar en América Latina. En una instancia inusual, rodeados de gerentes generales y de RRHH de otras empresas, los integrantes del comité de clima no ocultaron su alegría y satisfacción. Es que recibieron en nombre de la empresa el galardón del primer puesto, y seguro no olvidarán facilmente ese momento. Sus jefes, como explicaron, estaban del otro lado de la ciudad en una capacitación. Después, en conversación telefónica con El Observador, la gerenta de RRHH de DHL Uruguay, Ana Terán, explicó que se decidió conjugar las responsabilidades con el foco de la compañía: "Para este año el foco de desarrollo es muy importante y lo vivimos con una intensidad alta. Por ser consecuente con las prioridades y por respeto a todos, se decidió darle la oportunidad a integrantes del equipo de clima interno de vivir esa experiencia y replicar ese sentir".

En la edición 2019 del ranking regional participaron 1.400 compañías en 22 países, lo que implicó unos 2,2 millones de empleados encuestados. Los 100 mejores lugares para trabajar se presentaron en tres categorías: Multinacionales (25) -que necesitan rankear en tres países como mínimo-, Organizaciones Nacionales (con más de 500 empleados), y Organizaciones Nacionales con entre 20 y 499 empleados (50).

En Uruguay, fueron consultados 4.781 empleados y por primera vez se logró que nueve empresas estuvieran rankeadas (todas ellas son filiales de multinacionales). Además de DHL que obtuvo el primer lugar, entraron en la lista Mercado Libre (2), McDonald´s (8), Atento (12), Santander (15), Roche (16), Directv (20), Sodimac (23), y Diageo (25).

La country manager de GPTW Uruguay, Fedra Feola, destacó la evolución creciente y sostenida de la presencia de empresas uruguayas en el ranking regional durante los últimos siete años, al pasar de 2 en 2013 a 9 en 2019. Además subrayó el trabajo consistente de mejora continúa que ha llevado a que se animen a participar cada vez más.

En cuanto a las variables que se miden en las encuestas de clima que derivan luego en los resultados del ranking, Feola señaló la credibilidad y la camaradería como bastiones en Uruguay; pero advirtió que en Uruguay (en consonancia con lo que pasa en el resto del mundo) siguen costando los temas vinculados a la imparcialidad.

Según Feola, hoy ya no alcanza con generar confianza, sino que el ambiente laboral tiene que apuntar a lograr la mejor versión de cada ser humano."Cuando esto se logra se dan dos beneficios importantes: aparece la innovación y la sustentabilidad financiera.La gestión del clima tiene que estar en función del negocio. El desafío es generar que todos los colaboradores, independientemente del lugar donde estén, vivan un excelente ambiente", apuntó. La ejecutiva enumeró los desafíos que existen a nivel regional: desarrollar las capacidades y habilidades de los líderes para achicar las brechas de percepción; generar políticas y prácticas que contribuyan a generar una mayor percepción de equidad; brindar condiciones que generen una mejor calidad de trabajo.

Consistencia y convicción

Para Ana Terán, el primer lugar para DHL deriva de un 2018 "excepcional a nivel de clima" en las filiales de la región. "Lo más potente es la coherencia de lo que hacemos en todos los países, ese patrón de clima que se replica consistentemente. Tenemos una estrategia y foco muy marcado, y velamos por respetarlo", explicó.

Por su parte, la gerenta de RRHH de Mercado Libre, Soledad Delfante, consideró que trabajo y consistencia en las prácticas a lo largo de la región es lo que se está reconociendo en el segundo puesto a nivel regional que obtuvo Mercado Libre.

"La apuesta es a co-crear el mejor lugar para trabajar basado en adn emprendedor, de trabajo en equipo. Valoramos la diversidad de opiniones, y queremos que esa cultura emprendedora perdure y permee más allá del país donde se esté operando, respetando las particularidades locales", explicó.

En Uruguay, consolidada ya la base de cultura, Delfante explicó que el reto ahora es apalancarse n la diversidad y la inclusión de distintas opiniones y perfiles. Por ello consideran atractivo el sumarse al nuevo modelo de GPTW for all.

En tanto para el gerente de RRHH de Arcos Dorados Uruguay (McDonalds), Martín Palacio, integrar el ranking de las mejores a nivel regional representa una confirmación de que van por el camino correcto. "Más allá de la foto puntual, también viene a destacar una gestión sólida de varios años de manera sostenida de presencia en el ranking y nos impulsa cuando estamos llevando adelante un proceso de transformación cultural, con el propósito de generar buenos momentos para las personas", explicó.

Palacio explicó a El Observador que la transformación en la que están embarcados "tiene como objetivo posicionar a las personas en el eje de las situaciones – tanto colaboradores como clientes- para hacer cada vez más humana la experiencia". El trabajar con empleados muy jóvenes desafía a la empresa a estar actualizada en prácticas y herramientas, y, según Palacio, "la incorporación de tecnología de la mano del talento humano es el pilar fundamental en el que trabajar".

Orgullo total

La palabra orgullo fue una de las más repetidas, cuando representantes de las nueve empresas agradecieron durante el evento de reconocimiento.

Fue también la que eligió el gerente de Plataforma de Atento, Andrés Natalevich, para describir el momento, además de la convicción de que "un buen entorno laboral es el camino para alcanzar cualquier desafío". Una de las grandes apuestas de los últimos años en Atento es su Universidad de Liderazgo que consta de una formación destinada a los líderes de la compañía, desde supervisores hasta directores. "Se focaliza en modelar una cultura de liderazgo tangible y compartida por toda la organización, orientada a proporcionar conocimientos y herramientas para alcanzar nuestra productividad, en entornos laborales positivos, apoyados en nuestros valores y principios de actuación", explicó Natalevich, quien subraya que ser el único Call Center BPO en Uruguay en el ranking de GPTW local los motiva a continuar .

"Es un gran desafío demostrar año a año que se puede tener un excelente clima laboral en nuestro sector", apuntó. Para este año el foco de Atento está seguir trabajando con los denominados Embajadores de Clima, quienes son los responsables de planificar y gestionar todas las acciones motivacionales.

También resulta un orgullo para la directora de Capital Humano, Satisfacción de Clientes, Costos y Banca Responsable de Santander, Carmen Farina. "Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay hemos logrado estar en el ranking de las mejores empresas para trabajar en lo local y esta participación nos lleva como corporación a esta distinción. Distintos países, logrando un mismo efecto. Como Grupo Financiero, nuestro objetivo de ser el mejor lugar para trabajar es y será una prioridad. Nos alegra y reconforta comprobar que continuamos aportando al cumplimiento de nuestro propósito, este reconocimiento es un estímulo que nos permitirá seguir contribuyendo al desarrollo de las personas", puntualizó.

En Santander Uruguay, desde 2015 se han propuesto "firmemente escuchar a sus equipos e intercambiar para progresar". Farina explicó que las encuestas y los encuentros personales resultaron fundamentales para identificar los puntos a mejorar. El foco para este año estará en "la participación, en la equidad, con mucha apertura al diálogo y transparencia, y en promover un entorno flexible que impulsa a dar el máximo"

A Carolina García, HR & Internal Communications Head Uruguay, Bolivia y Paraguay de Roche, el reconocimiento le confirma el camino que han tomado para la generación de un excelente lugar para trabajar, además de la posibilidad de compartir mejores prácticas para implementar localmente. Para este año en Roche, están enfocados en ña colaboración y la confianza. "Esto lo venimos trabajando en distintos niveles, para que cada día sea más fuerte. La confianza nos permite trabajar libremente, orientados al foco que es dar mejores respuestas más rápido a los pacientes, desde el lugar que ocupemos en la organización, encontrando nuevas maneras de trabajar más ágiles. Si hay confianza hay más colaboración, más flexibilidad y mucha más integración", comentó.

Para el subgerente de Gestión Humana de Sodimac, Maximiliano Yanes, también se trata de una confirmación de representar un excelente lugar para trabajar que se demuestra en cada una de las prácticas que se lleva adelante y que fomentan valores" como la Responsabilidad, la Excelencia, la Integridad y el Respeto". "Creemos que los desafíos actuales se encuentran ligados a la tan famosa era digital y al fortalecimiento de los vínculos con las nuevas generaciones que conviven hoy, en nuestra compañía. Estas variables las consideramos como oportunidades para adaptarnos al cambio", consideró.

En Diageo consideran que este reconocimiento es el resultado de un trabajo que se viene construyendo a lo largo de los últimos años. “Es parte de la misión de la empresa y de nuestra ventaja competitiva ofrecer a nuestros empleados herramientas, procesos y beneficios que le permitan llegar a los mejores resultados no solo para su vida profesional sino también para su vida personal. Así lograremos tener los mejores empleados produciendo los mejores resultados” explicó Daniela de Fiori, directora de Relaciones Corporativas para Diageo en la región PUB (Paraguay, Uruguay y Brasil).

La semana pasada, la compañía anunció la nueva política de licencia familiar, por la que ofrece a sus empleados (hombres y mujeres) 26 semanas (6 meses) de licencia de maternidad/paternidad totalmente pagas. La nueva política será implementada en la mayoría de los países a partir del 1 de julio.