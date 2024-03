"Nunca fui antisemita": Ana Matyszczyk respondió a las críticas que recibió por su comentario sobre Zona de interés en Canal 12

La periodista Ana Matyszczyk publicó una respuesta a la polémica que generó un comentario suyo este lunes en el programa Desayunos Informales, en el que expresó que en el triunfo de la película británica Zona de interés en la categoría del Oscar a Mejor película internacional —que también disputaba La sociedad de la nieve— "pesó que todo el núcleo de Hollywood son judíos", y que "el tema del Holocausto pesa, y más en el contexto internacional", en referencia al actual conflicto en Medio Oriente.

En su comunicado, que publicó en su cuenta de X (exTwitter), Matyszczyk dice que se ve obligada a publicar la respuesta por "la dimensión que tomó un comentario informal".

"Qué tristeza me da, francamente. Verán que opiné sobre por qué, para mí, Zona de Interés pudo haber ganado como mejor película extranjera. Voy a quitar el epíteto 'judío' del medio del razonamiento, porque al final del día, entiendo que eso pudo haber despertado reacciones desmedidas", comenzó la periodista, que fue cuestionada públicamente por algunas figuras de la colectividad judía, entre ellos Orlando Pettinati.

"Yendo a mi argumento: ayer hice referencia a un grupo predominante y con reconocido peso dentro en la industria del cine en EEUU. Me referí a que muchos integrantes de ese colectivo debieron votar y levantar la mano para elegir, entre varios proyectos audiovisuales, cuál merecía el reconocimiento a los ojos del mundo. Todos los proyectos eran excelentes, claro. Pero solo uno de ellos llevó a la pantalla grande (una vez más) un tema identitario para ese grupo de personas en particular. Un tema que nunca les será indiferente, menos aún, en el contexto internacional actual. Hablo de una película tan perturbadora como perfectamente realizada, que muestra la deshumanización más gráfica y la crudeza más dura que sufrió, en una guerra pasada, este mismo grupo de personas que, hace unos días, eligieron junto a otras, qué película ganaría el Oscar".

La periodista dijo que "ese mismo grupo de personas" está siendo cuestionado a nivel mundial por "cómo se desenvuelve en una nueva guerra", en referencia a lo que sucede en Medio oriente entre Israel y Palestina.

“Yo creo que pesó que todo el núcleo de Hollywood son judíos” dijo Analía Matyszczyk sobre que perdiera La Sociedad de la Nieve ante la película sobre el holocausto “La Zona del Interés”. (Tv12) pic.twitter.com/ynO6HaKEBL — leo sarro press (@leosarro) March 11, 2024

"¿Este conjunto de elementos vivenciales y coyunturales fue decisivo para que Zona de interés ganara el Oscar? No, no lo creo. Ni lo dije. Decisivo, no fue. ¿Pero influyente? Influyente, puede que sí. A mi parecer, sí. Aunque tal vez, para otros, no. Quizá para algunos es fácil disociar lo vivencial de la evaluación técnica, y separarlo, al mismo tiempo, del momento histórico que vive ese grupo de personas actualmente. Pero para mí no se separa fácil. Es complejo. Para mí toda esa trama tiene un peso relativo a la hora de volar. Influye. Pesa en el contexto internacional.

Fueron las palabras que usé en el día de ayer. Y para ser franca, creo que le pesaría a cualquier otro colectivo social que se exponga a tales elementos vivenciales a la hora de decidir algo de cara al mundo. Me da igual si su fe religiosa es A. B o C. Este razonamiento nunca fue por ese lado", escribió.

Matyszczyk aseguró que cree que se puede discutir sobre el tema sin que "eso te convierta en 'antisemita' ni en una mina pro-palestina, ni en una mujer que fomenta el odio hacia los judíos".

"Nunca fui, ni cerca, antisemita. Así que no me ubiquen en ese lugar, porque no es mi posición. Y jamás lo será. Todo lo contrario. Ahora bien, eso no me inhabilita a opinar de lo que para mí puede, y pudo haber influenciado sobre el comportamiento de un grupo con autoridad dentro de Hollywood".