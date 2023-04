"Nunca pisaste un centro público de enseñanza": Orsi respondió a Lacalle Pou por conflicto en el IAVA

El intendente de Canelones y precandidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, criticó al presidente Luis Lacalle Pou por sus declaraciones sobre el estado del salón gremial del liceo IAVA.

"Hay un recorte en el presupuesto de la educación y suelto de cuerpo alguien que nunca pisó un centro educativo público critica el estado de las paredes (...) hay un desconocimiento que es lógico", dijo Orsi en rueda de prensa.

El pasado miércoles el presidente de la República Lacalle Pou se refrió al estado del salón gremial de estudiantes del IAVA. “Todos sabemos que las escuelas, los liceos, las UTU son de todos, lo bancan todos con sus impuestos. ¿Alguien en su casa hace lo que hacen en ese salón? ¿Alguien está dispuesto que en su casa le pintarrajeen y le dejen sucio?", dijo el presidente.

Lacalle Pou agregó: "La rebeldía con causa es bienvenida, pero qué necesidad de romper, dañar, eso no lo comparto".

Orsi también criticó la decisión de sumariar al director del IAVA, la que calificó como "exagerada" por parte de las autoridades de la educación.

"Me pareció exagerada la respuesta, el sumario con separación de cargos. Me parece exagerado y no contribuye", dijo.

La directora General de Secundaria Jenifer Cherro resolvió sumariar y separar del cargo con retención de la mitad del sueldo al director Leonardo Ruidíaz, debido a que se negó a desalojar antes de la Semana de Turismo un salón de clases del gremio estudiantil.

En tanto, Orsi criticó la política educativa del gobierno. "Si llevás adelante o instrumentás transformaciones educativas a espaldas de los verdaderos actores, ahí vas a tener un problema", afirmó.

"Hay un desconocimiento de lo que es la educación pública, que es lógico, porque si nunca pisaste un centro público de enseñanza y todavía te das el lujo de recortar el presupuesto..." aseguró.