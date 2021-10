Ocho de cada 10 adultos aprueban la exigencia del certificado de vacunación para ingresar a espectáculos

La mayoría de los uruguayos considera que ya se pueden habilitar espectáculos públicos, tanto los que se presentan en lugares abiertos, como el fútbol y algunos conciertos, como también los espectáculos en lugares cerrados, como los cines y teatros. Dos de cada tres encuestados piensan que está bien que vuelvan a haber espectáculos y menos de un cuarto se opone.

Hay consenso en que se debe exigir el certificado de vacunación a la gente que quiere retomar la vida prepandemia. En ese sentido, solo un quinto de los encuestados opina que la vacuna no debe ser exigida para este tipo de actividad “masiva”.

Casi ocho de cada 10 adultos aprueban la exigencia del certificado para concurrir al fútbol, al cine o al teatro, según una encuesta de Cifra presentada este martes en Telemundo (canal 12).

Hay discusiones sobre cuáles espectáculos públicos se pueden retomar y en qué condiciones se puede o debe hacerlo

En una nueva etapa de la reapertura, donde se tiende a la pospandemia, ¿están dadas las condiciones para que ingresen al país todos los turistas que deseen, sean o no propietarios? La mitad de la población considera que está bien que se permita la entrada de turistas extranjeros la próxima temporada, pero la otra mitad no está tan segura: más de un tercio se opone y otro 15% duda si es o no conveniente.

Se oponen más las mujeres que los hombres. Entre las mujeres, la mayoría preferiría que siguieran las fronteras cerradas, mientras que una cómoda mayoría de los hombres prefiere que se abran.

Las divisiones en este tema no son políticas sino de percepción de riesgo

El nivel educativo también influye: a mayor educación, más favorable la actitud hacia la llegada de turistas extranjeros durante la próxima temporada.

Tanto entre los votantes del gobierno como entre los de la oposición la mitad está a favor de que esta temporada se abran las fronteras y la otra mitad está en contra o dice que se deberían abrir según las circunstancias.

