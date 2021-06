Ocho goles en cuatro partidos, la charla con Suárez y la felicitación de Rebollo: el momento del Colo Ramírez

El jueves sonó el teléfono. Atendió y del otro lado escucho la voz del ayudante técnico de la selección uruguaya, Mario Rebollo para decirle que le quería avisar, antes de que fuera publicada la lista de la Copa América, que no iba a estar.

Es que por más que Juan Ignacio Ramírez, el Colo, como lo conocen todos, había estado citado por primera vez a la celeste mayor y compartió el grupo en los dos partidos por las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 ante Paraguay y Venezuela, no iba a tener posibilidades de ir a Brasil para disputar el máximo certamen continental de selecciones, debido a que se habían recuperado del covid-19 Maximiliano Gómez y Giorgian De Arrascaeta, y, además, hay otros futbolistas en su puesto que son los dos “monstruos” que tienen los celestes arriba: Luis Suárez y Edinson Cavani.

@Uruguay

Juan Ignacio Ramírez hablando con el Pelado Cáceres en el Complejo Uruguay Celeste

“Fue un poco lo que me explicó Rebollo cuando me dio la explicación de por qué iba a quedar fuera del grupo de la Copa América. Por delante de mí tengo a Suárez, Cavani, se recuperó Maxi Gómez y también De Arrascaeta. Me lo dijo antes del partido, y ese era el por qué”, contó Ramírez a Referí.

Pero la anécdota no se quedó en ese día solo. Veinticuatro horas después, el Colo Ramírez volvió a ser figura y convirtió tres goles para llevarse la pelota y los tres puntos en la goleada por 5-0 de Liverpool sobre Sud América en la despedida del Loco Abreu.

“Después del partido, tenía un mensaje en mi celular y era de Rebollo quien me felicitó por los goles, por el partido que hice y que le siguiera metiendo. Eso está bueno porque uno siente que sigue en contacto con ellos, que no es que solo fue citado para determinados encuentros, y que por ahí va a seguir teniendo la oportunidad de estar más adelante. Eso me motiva”, sostuvo el goleador.

Camilo dos Santos

El Colo Ramírez con su hija Faustina que este domingo festeja sus dos años

Pero Ramírez no sintió anímicamente haberse quedado fuera del grupo de la Copa América. Se calzó una vez más la camiseta de Liverpool al otro día y la rompió.

“Estoy disfrutando con el club este momento. Estoy cómodo, contento, y por suerte, la voy llevando bien”, dijo.

Hace solo dos meses nació su segundo hijo, Juan Francisco, el primer varón, y este domingo está de festejo, ya que su hija Faustina cumplirá dos años.

@Uruguay

Federico Valverde y Juan Ignacio Ramírez en un entrenamiento celeste

De los cinco partidos del Torneo Apertura, ha jugado cuatro y en ellos, anotó ocho goles con un nivel impresionante. Además, ya se llevó dos pelotas ya que tanto ante Deportivo Maldonado como en el encuentro antedicho contra Sud América, anotó tres tantos en cada compromiso.

“La idea es seguir perfeccionando el juego, pero obvio que el delantero siempre trata de seguir así, convirtiendo”, reveló.

En enero tuvo un ofrecimiento para irse al exterior, pero prefirió seguir seis meses más en Liverpool. Pero ahora, seguramente se irá el mes que viene, muy probablemente a un club europeo.

@Uruguay

Juan Ignacio Ramírez y Camilo Cándido, dos excompañeros de Liverpool que se reencontraron en la selección uruguaya

“No he hablado con mi representante ni con (el presidente José Luis) Palma. Él me dijo que en julio o agosto me voy a ir, pero no he querido hablar nada, no quiero gastar energía en eso. Va a llegar cuando tenga que llegar. Palma me dijo que había hablado con Paco (Casal, su representante), que va a viajar a Europa, y yo no le insistí con preguntas”, sostuvo.

Con todos esos goles llegó a 82 en Liverpool. En febrero, superó el récord de 70 tantos que tenía Carlos Chávez como máximo artillero del club negriazul entre 1955 y 1962. Cada vez se mete más en la piel del hincha.

Cuando terminó el partido, saludó al Loco Abreu que se despedía del fútbol como jugador luego de una trayectoria impecable.

“Hablé con él al final. Lo felicité por la carrera que hizo y por las alegrías que me dio en la selección. Hizo una carrera brillante y hay que reconocérsela”, cuenta.

AUF @Uruguay

Un alto en los entrenamientos celestes

Y agrega: “Ahí todavía no le había caído la ficha aún, no estaba emocionado. Seguramente, con el paso de las horas, le sucederá porque debe ser algo fuerte”.

Antes del encuentro, Palma le había entregado una camiseta de Liverpool con la número 13.

Ramírez y Liverpool perdieron nuevamente a su entrenador. Como había sucedido hacía un año con Paulo Pezzolano, ahora sucedió con Marcelo Méndez quien se va a dirigir a México.

Al respecto, el goleador negriazul dijo: “Es una lástima que se vaya porque ya hace un largo tiempo que viene haciendo las cosas muy bien. El plantel y el cuerpo técnico nos entendíamos de muy buena manera, pero nos dijo que era un salto muy importante para él, en un país muy competitivo en su primera salida al exterior. Es similar a lo que nos ocurrió con Pezzolano. Nos tenemos que poner felices por él, por el avance que ha tenido. No hay ninguno en el plantel desconforme con su trabajo. Nos agradeció por lo que hicimos en la cancha, porque esto es un trabajo conjunto entre él y los jugadores”.

Diego Battiste

La postal más conocida: su grito de gol para Liverpool; ya lleva 82

Gustavo Ferrín va a estar a cargo del plantel transitoriamente hasta que se decida el nuevo cuerpo técnico. “El club viene con una línea y un proyecto muy claro”, explica.

Estos días en la selección

Ramírez volvió al Complejo Uruguay Celeste luego del Preolímpico del año pasado. Ya había estado también en la selección sub 20 y en el último Panamericano.

“Lo tomé como una satisfacción de un logro que conseguí de poder estar en la selección mayor. Lo viví con gran expectativa. Fui con la idea de aprender muchísimo de mis compañeros, me recibieron muy bien. Se nota claramente que esto viene de un grupo ya formado desde hace largo tiempo, y es algo muy bueno”, explicó.

AUF @Uruguay

Trabajando en el gimnasio del Complejo Uruguay Celeste

El goleador de Liverpool dice que los nuevos tuvieron una gran bienvenida por parte del cuerpo técnico del Maestro Óscar Tabárez y también de los futbolistas. Tanto él como Camilo Cándido, Brian Ocampo, Facundo Torres, fueron recibidos “como si nos conocieran de mucho tiempo atrás”.

Cuenta que Luis Suárez “se quedaba mucho de sobremesa en el desayuno, contaba alguna anécdota y me comentó cómo era la dinámica de la selección en los partidos”.

Con Edinson Cavani, quien tuvo unos días libres y se juntó con el grupo luego del empate ante los paraguayos por las Eliminatorias, cuenta que compartieron “dos entrenamientos. El primero después del encuentro con Paraguay y el otro, cuando llegamos desde Venezuela. No tuve mucho tiempo para hablar con él”.

@Uruguay

Juan Ignacio Ramírez en una práctica celeste ante Edinson Cavani

De todas maneras, el Colo siempre quiere mejorar y observó metódicamente los movimientos que hacían Suárez y Cavani en los entrenamientos. Más allá de que los ve por televisión, es distinto verlo en plena práctica conjunta.

“Uno va a la selección con las ganas de poder aprender de todo lo que pueda observar ahí y más allá de todo lo que pueda ver por televisión, el hecho de tenerlos ahí, uno intenta ver cómo se mueven en la cancha para seguir sumando a lo que pueda tener”.

Consultado acerca de si lo sorprendió el rendimiento de Facundo Torres en su debut ante Paraguay, ya que nunca había jugado en la selección mayor, dijo: “No me sorprendió por la confianza que da el grupo. Eso hace que a la hora de entrar, uno entre con menos nervios y lo que hagas en la cancha, no te pese tanto. Al tener confianza, te libera un poco y eso es lo que generó su debut”.

@Uruguay

Juan Ignacio Ramírez y el grupo celeste escuchan atentamente al Maestro Tabárez

Pese a que quedó fuera de la Copa América, tiene un razonamiento muy claro al respecto: “¿Cómo voy a pensar yo que me puede pegar para abajo quedar afuera de una lista de selección cuando tuve el privilegio de ser convocado, que no es fácil, hay muchísimos que quieren estar ahí y muy pocos lo pueden lograr? Entonces, estoy agradecido por la oportunidad que me dio el cuerpo técnico y sé que esto recién comienza. Estoy en un club como Liverpool que no es ni Peñarol, ni Nacional y llegar a la selección desde Liverpool es un orgullo, esto me tiene que motivar para seguir adelante y poder seguir en la selección cuando el cuerpo técnico lo decida”

Tabárez habló con Ramírez cuando llegó para dejarle claro a los nuevos “que esto al no haber fecha FIFA ni competiciones de Uruguay, trancaba un poco el tema de poder medirse ante otras selecciones y era un doble desafío para nosotros para poder estar preparados si él nos tenía que utilizar en los partidos por Eliminatorias. Y fue así”.

@Uruguay

El Colo Juan Ignacio Ramírez junto al grupo de la selección uruguaya

También se alegró por su excompañero y amigo de Liverpool, Camilo Cándido. “Me alegro por él que pueda ir a la Copa América porque se lo merece por el nivel que tiene desde hace un tiempo y es un logro que individualmente consiguió”.

Juan Ignacio Ramírez vivió días intensos en la selección nacional y también en Liverpool. Está en carpeta del cuerpo técnico celeste y los goles, lo siguen mostrando como el goleador del Torneo Apertura con ocho tantos.