OFI da pelea: el presidente está dolido y clubes quieren tomar medidas por la negativa a la Copa Uruguay

Lejos de apagarse la polémica por la negativa de las instituciones profesionales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a la disputa de la Copa Uruguay, los clubes de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) quieren dar pelea, expresaron sus diferencias con la decisión y se reunirán para evaluar las medidas que adoptarán. Al mismo tiempo, el presidente de OFI, Mario Cheppi, reveló a Referí que está dolorido con Cerro Largo, Rocha y Juventud, clubes del interior que votaron en contra de sus pares amateur, al expresar: "Es feo olvidarse de sus orígenes".

Mediante una nota dirigida a Cheppi, presidente de OFI, los equipos de tierra adentro trasladaron su molestia e inquietud por la cancelación del torneo que había sido aprobada por unanimidad por el Consejo de Fútbol Amateur, y que fue rechazado el jueves por el Consejo de Fútbol Profesional de la AUF luego de un empate en la votación (22 a 22), en la que Nacional estuvo ausente.

La decisión de la disputa de la Copa Uruguay correspondía a los consejos amateur y profesionales. En la AUF entendieron que no debía ser una decisión del Congreso, que también integran los grupos de interés (futbolistas, entrenadores y árbitros).

Entre otros temas, los clubes de OFI dicen no compartir la postura y le apuntan a sus pares del interior que juegan en la capital. Al respecto puntualizan: “Particularmente nos impactó la falta de apoyo de aquellas instituciones que conviven con nosotros en el interior de nuestro país. A nosotros no nos van a explicar lo que es hacer 500 kilómetros para jugar un partido de fútbol. A nosotros no nos van a explicar lo que cuesta trabajar para costear un viaje”.

Diego Battiste

El torneo que el ejecutivo de la AUF había proyectado para comenzar en abril y jugar todos los miércoles, tenía como premio un cupo directo a la Copa Sudamericana.

El dolor de Cheppi

El presidente Cheppi no ocultó su dolor con los equipos profesionales del interior que votaron en contra de la disputa del torneo (Cerro Largo, Juventud de Las Piedras y Rocha) y dijo que este martes recibirá a los clubes del interior que solicitaron mediante nota ser recibidos por el Ejecutivo.

“Algunos clubes piden a través de una nota reunirnos y ver si le podemos buscar la vuelta con los equipos profesionales que votaron en contra. El hecho es que (los que votaron en contra a jugar el campeonato) aducen que el tema es económico. Hablamos con algunos y dicen que no es que no quieran jugar sino que no le dan los números y yo les respondí en primera persona que es una lástima que dejaron para resolver esto el último día, porque si lo hubiesen estudiado hace dos meses hubiese sido otra la posición”, expresó Cheppi.

El presidente de OFI tiene claro que los miembros de la Mesa Ejecutiva de la AUF manifestaron que la organización de los partidos de la Copa Uruguay tendría costo cero para las instituciones ya que la Asociación, mediante fondos de Conmebol, se haría cargo de los traslados, árbitros, personal de recaudación y seguridad.

“Exacto, pero ahora más de uno de los clubes me ha dicho que ni siquiera está establecido cuál va a ser el monto para traslados, como que no va a estar cubierto todo el traslado y que tampoco está asignada la partida (de dinero) para los árbitros. Puede ser que se disponga de $ 30 mil y la cuarteta tenga un costo de $ 40 mil, entonces los clubes que votaron en contra dicen que no hay nada claro”.

Ante esto, Cheppi se preguntó: “¿Con qué propósito, con qué fin se dejó para lo último esta votación? Yo creo que lo que más le debe haber dolido a los clubes de OFI, y es lo que en principio nos dolió a nosotros, es que Cerro Largo, Rocha y Juventud, que son clubes del interior, votaron en contra. Yo, Mario Cheppi, digo que fue lo que más me dolió. Es feo olvidarse de sus orígenes. Uno no espera esas reacciones pero si no nos criticamos a nosotros mismos, ¿para qué estamos?”.

Este martes en la sede de OFI, en la calle Gutiérrez Ruiz, se va a analizar la nota presentada por los clubes, luego hablarán con los 24 equipos del interior que elevaron la misiva y el ejecutivo de la Organización se reunirá para analizar los pasos a seguir con relación a la Copa Uruguay.

La nota de los clubes del interior

La nota enviada por los 24 clubes a OFI, expresa textualmente:

"Por intermedio de la presente, las 24 instituciones que disputaremos la Copa Nacional de Clubes de OFI, divisional A, nos dirigimos a usted y al Consejo Ejecutivo que preside para hacer llegar nuestra palabra en relación a los hechos de público conocimiento referentes a la no disputa de la Copa Uruguay en el año 2020.

La noticia de que la Copa Uruguay no se jugaría en la temporada 2020 nos impactó negativamente. Las 24 instituciones habíamos manifestado nuestro interés en disputar la copa y teníamos la gran ilusión por lo que creíamos era una gran oportunidad para las instituciones parte de OFI. Asumimos el compromiso y nos preparamos para el mismo, afrontando todo lo que ello implica.

Somos respetuosos de las decisiones que se toman. No las compartimos. Cuesta creer los argumentos públicos que han esgrimido quienes votaron negativamente, así como el silencio de otro. Particularmente nos impacto la falta de apoyo de aquellas instituciones que conviven con nosotros en el interior de nuestro país.

A nosotros no nos van a explicar lo que es hacer 500 kilómetros para jugar un partido de fútbol. A nosotros no nos van a explicar lo que cuesta trabajar para costear un viaje. Somos nosotros quienes sabemos –y sabemos muy bien- cómo cuesta mantener a una institución. Nosotros tenemos claro que no somos profesionales. Vemos y sabemos bien que mucho “profesional” no asume su condición de amateur.

Entendemos, y nos apena, ser rehenes de una situación ajena a nosotros. Somos gente de fútbol y queremos jugar al fútbol. Queremos mantener viva la ilusión de nuestros jugadores el sueño de jugar esta Copa.

Este colectivo, que se encuentra en reunión permanente, bregará siempre por un fútbol integrado. Hoy somos nosotros (24 clubes) mañana serán otros –somos más de 700 en la Organización- quienes defenderemos y cuidaremos los espacios que nos corresponden, exigiendo se nos respete, defendiendo lo que genuinamente nos corresponde.

Por lo antes expuesto, solicitamos al Consejo Ejecutivo que usted preside, tenga bien recibirnos a los efectos de ver qué consideraciones se pueden tener a corto y mediano plazo referidas a la Copa Uruguay, así como también la postura institucional referida al relacionamiento con el fútbol profesional".

Así concluyó la nota de los 24 equipos de OFI que se sienten discriminados por el fútbol profesional.

Los 24 clubes que iban a jugar la Copa Uruguay 2020 serían: San Eugenio (Artigas), Ferro Carril (Salto), Deportivo Amanecer (Paysandú), Huracán (Paysandú), Wanderers Juvenil (Tacuarembó), Laureles (Fray Bentos), Sportivo Barracas (Dolores), Juventud (Colonia), Porongos (Flores), Central (San José), Río Negro (San José), Universal (San José), Juanicó (Canelones), Progreso de Estación Atlántida (Canelones), Barrio Olímpico (Minas), Ituzaingó (Punta del Este), Lavalleja (Rocha), Melo Wanderers (Melo), San Lorenzo (San José), Boca Juniors (Melo), Lavalleja (Minas) y Universitario (Salto).