OFI se siente discriminada por decisión del fútbol profesional de la AUF que no aprobó la Copa Uruguay; espera que reconsideren el tema

Los 24 clubes nucleados en la Organización del Fútbol del Interior (OFI) que iban a participar de la Copa Uruguay, se sienten discriminados por la decisión que tomó el Consejo del Fútbol Profesional de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) el jueves a la noche de no disputar la primera edición del torneo que pretendía nuclear al fútbol amateur y profesional.

La Copa Uruguay tuvo dos instancias para llegar a su aprobación. Por un lado, por unanimidad el Consejo de Fútbol Amateur aprobó su disputa, pero el jueves en la sede de la AUF, la decisión de 13 clubes y la ausencia de Nacional en sala decidieron que no se jugará tras terminar 22-22 la votación, lo que determinó que no se pudiera aprobar la misma.

El presidente de Porongos de Flores, Matías Pedreira, no ocultó su malestar por esta decisión cuando fue consultado por Referí.

"Estamos sorprendidos con la actitud y la acción de nuestros pares del fútbol con la integración que predicamos para afuera y cuando tenemos para plasmarla en un momento histórico como el que estamos, nos boicotean los mismos clubes colegas del interior como Cerro Largo, Juventud y Rocha. O sea que eso de la integración es algo lírico. Esos clubes del interior estuvieron mal porque estábamos con una expectativa grande con el proyecto de la Copa Uruguay", explicó el directivo.

Diego Battiste

A su vez, explicó que se agruparán "los 24 clubes que íbamos a estar en ese torneo, pero debemos tener en cuenta que representamos a 700 clubes del interior. Lo que tenemos que defender es el momento histórico ya que tanto el Ejecutivo de la AUF, el de OFI, los clubes de OFI, todos la queremos jugar. Y siete clubes de la A no la quieren jugar por no perder una plaza en una copa internacional, o porque no le pueden dar el dinero del hotel, o porque no le pueden dar la merienda, cuando en el fútbol del interior hacemos tortas fritas, hacemos cantina, vendemos chorizos, parece que no estamos a la altura de las circunstancias".

Consultado acerca de si ve que exista una chance de que se pueda reconsiderar este tema en una nueva votación, indicó: "Estamos trabajando para eso. Los 24 clubes del interior vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Primero, ya tuvimos conversaciones con el presidente del Ejecutivo de OFI (Mario Cheppi), y pensamos tomar medidas para ir hasta el final. Esto vino para quedarse, los fondos Conmebol están. Y de alguna manera, la integración se va a tener que dar".

Pedreira sostuvo que están "elaborando una carta hacia nuestro Ejecutivo y a la opinión pública que puede ser dada a conocer este mismo viernes. Estamos alineados con Fernando (Sosa, representante de OFI en el Ejecutivo de la AUF), con el Ejecutivo a pleno y alineados entre nosotros para que se pueda llamar a una asamblea extraordinaria para rever la votación que quedó en 22 iguales".

OFI se encuentra en un receso hasta el martes y ese mismo día los representantes de los clubes serán recibidos por dicho Ejecutivo."Ya nos dijeron que nos apoyaban en todo", agregó.

De seguir esto así, “una de las medidas que estudiamos es no dar más pase OFI-AUF a los clubes que fueron por la negativa”.

"Muchos que votaron en contra, vienen a llevarse jugadores"

El presidente de Juanicó de Canelones, Antonio Bazzino, también habló con Referí.

"La primera reacción fue de enojo en torno a lo que pasó, pero en realidad creo que lo que hay en el fondo de los que nos habíamos ganado un lugar para jugar, es desilusión. Luego de haber recorrido un camino, tener la posibilidad de poder jugar contra un club profesional, despertaba en nosotros mucha ilusión", indicó.

"Estamos tratando de trabajar con OFI acerca de si existe alguna posibilidad de que sea revertible esto y en eso andamos, aunque le veo pocas chances, pero si hay alguna, nos vamos a aferrar a eso. Las 24 instituciones que participábamos estamos muy disgustadas. El planteo a OFI es duro en cuanto a solicitar que se hagan sentir no solo las voces de las 24 instituciones que íbamos a participar, sino el fútbol del interior todo que fue partícipe del cambio del estatuto. Luego de tanto que se ha hablado, ahora sucede esto. Si no es esta Copa Uruguay, capaz sea otra. Queremos competir y tener competencias cada vez más atractivas", explicó el directivo.

Diego Battiste

Bazzino sostuvo que "hay muchos de los clubes que votaron en contra, que son justamente los que vienen y pretenden llevarse jugadores de formativas y ni siquiera le quieren pagar el trámite del pase, pretenden que se los pague el padre o nosotros, la institución de origen. Y se están llevando una promesa. Entonces hay cosas que nos extrañan".

También añadió que "Fernando Sosa, representante de OFI en el Congreso de AUF, nos había comentado que la copa se jugaba sí o sí".

La opinión de Fernando Sosa

El integrante del Ejecutivo y representante de OFI en el mismo, Fernando Sosa, comentó a Referí que trabajaron "cinco meses, todas las partes están en el nuevo estatuto, análisis deportivo, financiero para que sea autosustentable, para darle más competencia a todos, lo presentamos con anticipación todos a los clubes para su análisis, el fútbol amateur lo aprobó y la mitad del fútbol profesional, no la quiere jugar".

@AUFoficial

"Después, cuando vengan pedidos para proyectos deportivos o subsidien algunos gastos, ¿cómo explicar que cuando vienen subsidios de US$ 400 mil para este tipo de torneos, no se levanta la mano para apoyar? Me dirás que son aspectos políticos. Sí, totalmente. Pero esos aspectos políticos tienen costos políticos a todo nivel. Internamente y a nivel internacional.

Sosa admitió que este mismo viernes a la tarde dialogó con Mario Cheppi, presidente de OFI, para explicarle por qué motivo no se aprobó la Copa Uruguay.

Consultado acerca de si puede existir una movida para reconsiderar lo votado el jueves, dijo: "Habría que preguntarle a los que votaron en contra. La AUF no puede hacer nada al respecto. El Consejo de Fútbol Profesional tiene autonomía y el Ejecutivo no tiene ninguna injerencia política".

A su vez, Referí le preguntó como integrante del Ejecutivo que representa a OFI, cómo le cayó que tres clubes del interior como Cerro Largo, Juventud de Las Piedras y Rocha, votaran en contra de sus pares. Así opinó el neutral de la AUF: "No me llamó la atención, conociendo como conozco a quiénes son los clubes del interior que votaron en contra. Esos clubes fueron los que se opusieron todo el tiempo a que OFI ingresara al nuevo estatuto, son los que sistemáticamente votan en contra de la existencia del fútbol del interior en los congresos. Tienen una camiseta del fútbol del interior como si fuera una franquicia. No son representativos del fútbol del interior. Juegan en el interior y usan la camiseta de un club del interior, pero los intereses que defienden no son del fútbol del interior".

"Hay equipos que plantean reconsideración"

Jorge Casales es neutral de la AUF y director de competencias de la misma, comentó a Referí por qué se decidió este tema de la Copa Uruguay en el Consejo del Fútbol Profesional y no en el Congreso en el que sí estaban los votos ya que tanto los jugadores como los entrenadores, estuvieron en el desarrollo de lo que iba a ser este campeonato.

"Hubo una intervención reglamentaria del asesor legal de la AUF, Guillermo Piedracueva, quien nos comentó que si se hubiera hecho en un congreso, podría llevarse esa decisión a un tribunal y para evitar un problema reglamentario (que impediría comenzar el torneo en abril) se decidió darle ese trámite".

También sostuvo que luego del revés del jueves, es afín a "replantear que se juegue la Copa en 2021, no para este año porque están muy acotados los tiempos para los clubes del interior, a los que debemos cuidar igual que a todos los equipos que participan de la competencia".

Diego Battiste

Los clubes de OFI que iban a participar en esta Copa Uruguay si se hubiese votado, son los 24 que hoy disputan la Copa de Clubes de la divisional A de OFI. No obstante, en caso de que se vote para jugar a partir de 2021, no necesariamente serán los mismos 24.

Casales agregó: "Es difícil que se juegue en 2020 porque AUF quería darle un mes y medio como mínimo a los clubes de OFI para que tuvieran la certeza que se jugaba y se pudieran preparar. Por eso establecimos como fecha máxima para aprobarlo el 28 de febrero".

Cabe recordar que la AUF quiso aprobarlo a fines de diciembre pasado, pero no pudo porque le faltaban confirmaciones de apoyos económicos de Conmebol que logró en los últimos días del año, cuando estaba en receso la Asociación.

En enero lo consideró el Consejo del Fútbol Amateur y aprobó por unanimidad la Copa Uruguay y también lo consideró el Consejo de Fútbol Profesional pero lo dilató para este jueves con la votación que terminó 22-22, lo que determinó que no fuera aprobada la disputa de la Copa Uruguay.