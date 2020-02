Nacional le hizo el vacío a la Copa Uruguay: no se votó

El Consejo del Fútbol Profesional decidió el jueves en una reñida votación que no se aprobara la disputa de la Copa Uruguay que promovía el ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que preside Ignacio Alonso.

La votación arrojó un empate de 22 a 22 y la sorpresiva ausencia de Nacional, que le había manifestado a las autoridades de la AUF su voto favorable al torneo, fue determinante para que se frustrara este intento de tener un torneo como el que se juega en todas partes del mundo con el plus de poder integrar el fútbol de la capital con el del interior.

“No salió, es una cuestión política”, se limitó a decir a Referí Jorge Casales, neutral y gran impulsor de esta competencia.

“La ausencia de Nacional fue realmente impensada”, expresó desde Colonia Emilio Fernández, miembro de la Mesa Ejecutiva.

El neutral Gastón Tealdi expresó en Sport 890: “Las sensaciones son amargas, lo dije en el Consejo del Fútbol Profesional: perdemos una oportunidad importante porque hay fondos y recursos parea solventar la casi totalidad de los gastos; eso es algo que no pasa en otros torneos. No se votó favorablemente por razones estrictamente políticas porque se reiteró una y otra vez el tema de los déficts de los partidos que es algo acá no cuenta lo cual no me parece serio ni válido. Era un interés nuestro tener una copa integrada y en el interior había mucha expectativa. Se perdió una oportunidad”.

Leonardo Carreño

Votaron favorablemente entre los clubes de Primera Defensor Sporting, Deportivo Maldonado, Montevideo City Torque, Peñarol, Plaza Colonia y Rentistas. En los de Segunda: Albion, Atenas, Central Español, Cerrito, Rampla Juniors, Sud América, Tacuarembó y Villa Española. Cada voto de los clubes de Primera vale doble por lo que sumaron 20 voluntades. Como la Segunda División por Estatuto tiene 14 votos pero 12 clubes. Los dos votos restantes se los lleva el que tenga mayoría. Por eso fueron 22 votos.

Votaron negativamente Boston River, Cerro, Cerro Largo, Fénix, Danubio, Liverpool, Progreso, River Plate, Wanderers, y en Segunda Juventud, Racing, Rocha y Villa Teresa. Sumaron 22 votos.

El torneo iba a contar con el aporte de US$ 400 mil de Conmebol y la mayoría de los gastos para los clubes iban a estar cubiertos. Además estaban avanzadas gestiones de esponsoreo del certamen y la posibilidad de que Tenfield pagara un plus por derechos de televisión.

Tealdi dijo que lo volverán a promover para 2021.

Las idas y vueltas de Nacional

Es cierto que Nacional retiró el año pasado a sus miembros políticos de la AUF cuando le quitó la confianza a Alonso en una escalada de medidas de protestas en contra de los arbitrajes. Además, sus delegados dejaron de asistir a las reuniones en la AUF, tanto a los Congresos como a los consejos de liga.

No extrañó que entonces, el 16 de enero, Nacional estuviera ausente en el Consejo de Liga en el cual Cerro Largo presentó una moción para digitar el clásico. Ningún equipo lo acompañó, ni siquiera Peñarol que sí estaba presente.

Sin embargo, Nacional después presentó una nota al presidente de la Mesa Juan Ceretta para que sí se digitara el clásico. Dicha nota fue acompañada con la firma de otros clubes. Ceretta lo denegó porque ya había una oportunidad formal, la del Consejo de Liga, para tratar el tema y Nacional no había comparecido.

La postura de Nacional de no comparecer en la AUF, cambió radicalmente hace siete días cuando un delegado del tricolor, Enrique Campos, sí compareció en el Consejo de Liga en el cual se trató el cambio de fecha del clásico. Pero a la hora de levantar la mano para votar la moción que presentó la Mesa Ejecutiva de trocar la sexta por la séptima fecha del Apertura el delegado de Nacional no la votó. Tampoco lo hizo el de Peñarol, el otro club interesado en el cambio de la etapa. La actitud de ambos sorprendió a todos los dirigentes presentes.

Este jueves, después de que una fuente de Nacional reconociera que el club iba a votar por la afirmativa en la Copa, ningún representante tricolor compareció en el Consejo de Fútbol Profesional.

El interior contra el interior

Tan insólita como la ausencia de Nacional fue que varios clubes del interior votaron en contra de los intereses de clubes de sus propios departamentos dejándolos sin la posibilidad de jugar esta Copa Uruguay por la que se viene trabajando desde 2017.

Rocha, recién ascendido a Segunda, tenía a Lavalleja de Rocha clasificado.

Cerro Largo privó a Melo Wanderers y Boca Juniors de Melo de jugar el torneo.

AFP

Juventud dejó con su voto negativo afuera de la participación a sus vecinos de Canelones Juanicó y Progreso de Estación Atlántida.