Los clubes votaron arrancar el Campeonato Uruguayo el 15 de febrero

El Campeonato Uruguayo 2020 comenzará el sábado 15 de febrero luego de que los clubes decidieran en Consejo de Liga postergar una semana el inicio de las actividades.

A pesar de que la Mesa Ejecutiva se reunió el lunes y mantuvo firme su postura de comenzar la temporada el viernes 7 de febrero, para que después el calendario no se extienda hacia fin de año, los clubes presentaron una moción para la postergación. La misma fue sometida a votación por 15 de los 16 clubes de Primera presentes. El único que no asistió fue Nacional porque en noviembre retiró a sus autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y sus delegados se sumaron al vacío que varios clubes le hicieron en 2019 a la Mesa Ejecutiva que preside Juan Ceretta.

"La Mesa Ejecutivo tiene potestad para fijar las fechas pero la fecha de inicio de la temporada es potestad del Consejo de Liga", informó Ceretta a Referí.

Votaron por la postergación Boston River, Cerro, Cerro Largo, Danubio, Deportivo Maldonado, Fénix, Liverpool, Peñarol, Plaza Colonia, Progreso, Rentistas, River Plate y Wanderers. Defensor Sporting y Torque votaron en contra porque pretendían comenzar el viernes 7 de febrero.

Los fundamentos que manejaron los clubes para postergar una semana el arranque fueron que la Mesa no tenía chances reglamentarias de postergar los partidos por la participación de los equipos en las copas internacionales, que Nacional no hizo gestión alguna para postergar su partido porque va a jugar un amistoso a Japón y si se le fijaba partido iba a tener que presentar un equipo de Tercera o perder los puntos, algunos manifestaron sus problemas económicos y que así tiene una semana más para cancelar sus deudas y por último Liverpool adujo que tiene jugadores importantes de su plantel en la selección sub 23 que disputará el Preolímpico en Colombia y que con este aplazamiento los recuperará para una fecha del torneo local.

Nombre de los torneos

El Campeonato Uruguayo 2020 llevará el nombre de Néstor Gonçalves, excapitán de Peñarol. El Apertura llevará el nombre del expresidente de Wanderers Mateo Giri y el Clausura el del exdirigente de River Plate Julio César Road.

"Un cambio grande que decidieron los clubes con respecto al borrador que nosotros presentamos es que el Apertura y el Torneo Intermedio se va a jugar de corrido y que no va a haber receso durante la Copa América", explicó Ceretta.

"Los clubes fundamentaron eso diciendo que quieren jugar de corrido", agregó el titular de la Mesa.

"A pesar de estos cambios mantuvimos una estructura de temporada en la que no hay fechas entre semana que era uno de los objetivos de la Mesa. El problema es que ante cualquier imponderable quedamos más justos de plazo, además de que no queríamos competir con la Copa América, salvo en un fin de semana pero no todo el Intermedio", concluyó Ceretta.

Como en 2017 no se digita el clásico

Carlos Pazos

Cerro Largo presentó una moción para digitar el clásico pero el mismo no fue acompañado por nadie por lo que el sábado 8 de febrero, día del sorteo, se conocerá en qué etapa se enfrentarán los grandes. La última vez que ocurrió eso fue en 2017 cuando el sorteo los hizo jugar en la quinta fecha del Apertura y Clausura.

Supercopa en veremos

Por último, Ceretta informó que la fecha de la Supercopa Uruguaya a disputarse entre Nacional y Liverpool se definirá el próximo lunes cuando se reúna con dirigentes de ambos clubes. Puede ser el sábado 1º de febrero o el domingo 2 de febrero y se manejan el Centenario y el Campus de Maldonado como opciones de escenarios.