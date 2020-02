Fin de la novela: El clásico se jugará el miércoles 1º de abril

El Consejo de Liga de la Primera División del fútbol uruguayo definió este jueves que el clásico entre Nacional y Peñarol programado para la cuarta fecha del Torneo Apertura 2020 se jugará el miércoles 1º de abril a pesar de que en el calendario original estaba pautado para disputarse entre el sábado 14 y domingo 15 de marzo.

La Mesa Ejecutiva, que convocó el Consejo el pasado lunes, presentó una moción para trocar la cuarta fecha por la sexta, pero solo encontró eco en cinco de los 16 clubes. Votaron afirmativamente Boston River, Cerro Largo, Plaza Colonia, Rentistas y Torque. Sorpresivamente Nacional ni Peñarol no votaron a favor de sus propios intereses.

Antes, el delegado de Danubio Francisco García Arnabal expresó que reglamentariamente no se podía realizar un cambio de fecha y dijo que en caso de que un partido quedara pendiente de un fin de semana se debe jugar el miércoles siguiente que lo permita la actividad internacional. Eso lo establece el artículo 59.2 del reglamento general de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

"Presentamos la moción de cambiar la cuarta fecha por la sexta pero no contó con los votos suficientes. Se pidió entonces que el clásico fuera fijado para el primer miércoles que los equipos no tuvieran actividad internacional. Ese primer miércoles es el 25 de marzo pero como Uruguay juega el jueves 26 contra Chile en el Centenario no es posible porque el día previo Chile va a reconocer el estadio y aparte por razones obvias el césped no puede quedar en mal estado para el partido de la selección. Por eso el clásico quedó para jugarse el miércoles 1º de abril", dijo Emilio Fernández, integrante de la Mesa Ejecutiva, a Referí. "Lo fijaremos para ese día en horas de la noche".

Esa fijación choca con un pedido que le realizó a las autoridades de la AUF las futuras autoridades del Ministerio del Interior que entrarán en funciones el próximo 1º de marzo. No querían un clásico entre semana a pocos días de asumir en la cartera. Pero los clubes hicieron caso omiso a esa requisitorio.

Enrique Campos, delegado de Nacional, dijo a Sport 890: "Lo que hubo fue un orden del día en el que se discutió el cambio de fecha, pero no hubo votos suficientes y no tenía sentido seguir con algo que no iba a tener los votos. Los clubes no estaban dispuestos a dar el voto para la propuesta de la Mesa. Este tema tiene su historia. En un Consejo de Liga al que faltaron seis clubes se decidió no digitar el clásico. Luego Nacional junto a otros clubes pidió una reconsideración del tema a la Mesa, pero fue denegada creo que de forma inadecuada porque una reconsideración siempre debe darse. Ahí terminó la gestión de Nacional que como vio que no había voluntad de cambiar la fecha por entendió que no había que forzarla".