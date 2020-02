Copa Uruguay, el plus que paga Tenfield, las pérdidas, y ¿la guerra política en la AUF?

El temor de los clubes de Primera División de perder dinero con un nuevo torneo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). El anuncio de los neutrales que los costos de la organización de los espectáculos están cubiertos. La aspiración del presidente Ignacio Alonso y del principal promotor de este proyecto Jorge Casales de poner en marcha una competencia que beneficiará a los clubes del amateurismo y de Segunda, con menos exposición, a los que les permitirá pelear por un lugar en la Copa Sudamericana 2021. En medio de ese escenario, este jueves de noche el consejo de fútbol profesional de la AUF aprobará o rechazará la Copa Uruguay, cuya primera edición está proyectado para abril y se jugará todos los miércoles a partir del cuarto mes del año.

El torneo, que sigue los parámetros de las copas locales que se disputan en países europeos, Argentina y Chile, busca reunir por primera vez a todos los equipos de la AUF en una sola competencia, que se integra al calendario anual.

En el torneo proyectado participarán 68 clubes de 15 departamentos. No hay representantes de Florida, Rivera, Durazno y Treinta y Tres porque no clasificaron. Habrá 22 clubes de la Organización del Fútbol del Interior (OFI), 18 del fútbol amateur de la AUF, y 28 del profesionalismo de la AUF (Primera y Segunda).

El torneo se disputará en tres etapas. Las localías serán sorteadas en todos los casos. Y la final se jugará a partido único y en cancha que se fijará antes del inicio del campeonato.

La decisión acerca de si se juega o no la Copa Uruguay será del consejo de fútbol profesional, que se reúne este jueves a la hora 19 por el artículo 39 del nuevo esatuto de la AUF que establece que se compondrá en esta instancia por los clubes de Primera y Segunda división profesionales que totalizan 32 votos.

La decisión será adoptada por mayoría simple: la mitad más uno de los votos presentes.

¿Qué dicen los clubes de Primera?

“No queremos perder plata”, explicó el dirigente de Fénix, Álvaro Chijane. “Mientras en Argentina te dan un cheque como premio, acá te dicen: ‘Tenés tanto déficif’. No se pueden jugar más partidos perdiendo dinero”.

El dirigente explicó a Referí un argumento que le lleva a su club a votar en forma negativa por la Copa Uruguay: “Dicen que no habrá pérdidas, pero si vas una noche antes a un hotel tenés que pagarlo vos de tu bolsillo, y si jugás de noche tenés que pagar las luces”.

Chijane entiende que si la AUF organiza un torneo, tiene que ser “cero costos”, porque “entre Apertura, Intermedio y Clausura nosotros perdemos US$ 150.000 por año”.

Entiende además que “esto no es una guerra política, es un tema de no perder plata”.

En la misma línea del club de Capurro se encuentran Cerro Largo, Cerro, Progreso, River Plate y Liverpool, que integran un bloque opositor a la gestión Alonso.

Danubio, también opositor al actual gobierno de la AUF, en este caso se expresó en un tono diferente. El presidente Arturo Del Campo manifestó que la idea de la Copa Uruguay es buena y el club está de acuerdo en disputarla, pero adelantó que no quieren perder dinero.

“Nuestro voto dependerá de la explicación que den en el consejo. No tenemos la suficiente información que se pidió en cuanto a los costos y mañana (jueves) nos darán los detalles que faltan. Tememos que esto sea otra erogación para los clubes, además de todas las que ya son deficitarias, porque cuanto más partidos tenemos, más déficit arrastramos. Por tanto, en la medida que la Copa Uruguay signifique costos adicionales muchos clubes la vamos a objetar. De todas formas, entendemos que la idea es muy buena y estamos de acuerdo en su disputa”.

Los grandes apoyan el torneo

Los tricolores, que se mantuvieron al margen de la agenda política de la AUF desde que en noviembre de 2019 el club le retiró la confianza al Ejecutivo y a sus representantes en el cuerpo de neutrales y en la mesa de Primera, asistirán al consejo de este jueves, confirmaron desde la delegación tricolor a Referí.

Consultados acerca de si votarán la Copa Uruguay, explicaron que la intención de Nacional es apoyar el torneo, pero antes de tomar la decisión consideran importante escuchar la explicación que brindarán sobre el financiamiento del torneo.

Desde Peñarol dijeron a Referí que apoyarán la disputa de la Copa Uruguay.

¿Qué dice la AUF y cuánto cuesta la Copa Uruguay?

De acuerdo a los números estimados por la AUF, la organización de los partidos (jueces, traslados, seguridad, personal de recaudación) tiene un costo de US$ 400.000 que pagarán con un aporte de Conmebol.

Los neutrales entienden que están los votos para que el consejo apruebe la disputa de esta competencia que se suma al calendario de la AUF que quedará conformado además por Supercopa, Apertura, Intermedio y Clausura.

Casales, quien impulsa esta competencia desde hace dos años -porque entiende que les dará más actividad a todos los equipos-, dijo que ya enviaron a los clubes la relación de gastos y de dónde salen los fondos para su financiación.

Además, explicó que siguen trabajando con espónsores para aportar un premio a los equipos que vayan avanzando.

Adelantó que uno de los ingresos extra que tendrá la Copa Uruguay es un plus que pagará Tenfield por los derechos de televisión (la empresa tiene los derechos de esta competencia y de cualquiera que genere la AUF hasta la finalización del contrato en 2025).

El dirigente dijo a Referí que existe un acuerdo de palabra con la empresa que "pagará un plus", y adelantó que ese dinero lo volcarán a los clubes como premios a medida que avanzan de fase.

Consultado sobre las cifras del plus que recibirá la AUF de Tenfield, prefirió no hablar de números.

“Soy optimista en cuanto a que se podrá aprobar ese torneo. Uno de los factores que no manejo es el tema político y no sé qué incidencia puede tener en todo esto. Por lo que expusimos, no hay razones para que no se pueda jugar porque los costos están cubiertos”, dijo el dirigente.

Consultado por el reclamo de algunos clubes que plantean como reparo que la AUF debe hacerse cargo de los costos de hospedaje en caso de concentrar, dijo: “Por el formato de disputa, ¿cuántas veces pueden jugar a más de 300 kilómetros los clubes de Primera o Segunda? Por un borrador que desarrollamos puede suceder que jueguen cinco o seis partidos en el interior profundo, a una distancia mayor a 300 kilómetros, en todo el torneo. ¿El problema son cinco partidos?”.

Este jueves en la AUF se aprobará la disputa de la Copa Uruguay, o definitivamente el torneo que llena de fútbol todos los miércoles del año solo quedará en un borrador.