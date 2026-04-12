5 de Oro: resultados del domingo 12 de abril EN VIVO

Este domingo 12 de abril se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 69.000.000, lo que equivale a más de U$S 1.700.000.
El Pozo de Oro sorteó un total de $ 27.088.992 y tuvo dos aciertos, mientras que el Pozo de Plata ponía en juego $ 932.748 y registró un acierto que se llevó el total de este monto.
Mientras que el Pozo Revancha reparte $ 41.831.097 y contó con un acierto.
Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.
El sorteo se puede seguir a continuación:
Embed - Sorteo 5 de Oro - 12/04/2026
Resultados del Pozo de Oro
- 06
- 36
- 14
- 11
- 23
- Bolilla extra: 22
Resultados del Pozo Revancha
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.