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5 de Oro: resultados del domingo 12 de abril EN VIVO

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

12 de abril de 2026 22:11 hs
Sorteo 5 de Oro

Sorteo 5 de Oro

Este domingo 12 de abril se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 69.000.000, lo que equivale a más de U$S 1.700.000.

El Pozo de Oro sorteó un total de $ 27.088.992 y tuvo dos aciertos, mientras que el Pozo de Plata ponía en juego $ 932.748 y registró un acierto que se llevó el total de este monto.

Mientras que el Pozo Revancha reparte $ 41.831.097 y contó con un acierto.

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Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

El sorteo se puede seguir a continuación:

Embed - Sorteo 5 de Oro - 12/04/2026

Resultados del Pozo de Oro

  • 06
  • 36
  • 14
  • 11
  • 23
  • Bolilla extra: 22

Resultados del Pozo Revancha

  • 05
  • 27
  • 06
  • 28
  • 01

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

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