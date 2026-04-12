Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
algo de nubes
Lunes:
Mín  17°
Máx  21°

Siguenos en:

/ Nacional / JUEGOS DE AZAR

Sorteo del 5 de Oro: este domingo se juegan casi 70 millones de pesos

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

12 de abril de 2026 12:11 hs
Sorteo del 5 de Oro

Sorteo del 5 de Oro

Este domingo 12 de abril se celebra un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de $ 69 millones, lo que se traduce en más de 1.7 millones de dólares (U$S 1.709.906).

El Pozo de Oro sortea un total de $ 27.2 millones, mientras que el Pozo Revancha reparte $ 41.8 millones.

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

Más noticias

Sorteo del 5 de Oro: este jueves se juegan más de 50 millones de pesos

5 de Oro: resultados del jueves 9 de abril EN VIVO

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

Las más leídas

Caso Moisés: catedrático de Derecho Penal Germán Aller dijo que "la sentencia está bien fundada" y le "parece dudoso" que en apelaciones se revierta

Deportivo Maldonado 4-2 Nacional: el tricolor pagó caro los errores defensivos y se alejó del Apertura ante un Depor que sueña

Un 40% de los padres uruguayos que viven con su pareja y sus hijos no participa de los cuidados infantiles

La "cúpula de hierro" de América del Sur está en Uruguay: el país sumó un actor clave para la protección militar de la región, ¿de qué se trata?

Temas

5 de Oro sorteo Sorteo del 5 de Oro Pozo de Oro

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos