OFI quiere jugar la Copa Uruguay: enviará nota a la AUF para que vuelvan a votar

La Organización del Fútbol del Interior (OFI) remitirá este miércoles una nota a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) donde solicitará que se reconsidere jugar la Copa Uruguay, según reveló el presidente de OFI, Mario Cheppi, a Referí.

El martes, una delegación de clubes profesionales, entre los que se encontraban Wanderers, Cerro Largo y Rocha, visitó OFI para aclarar los motivos por los cuales habían votado negativamente la disputa de la Copa Uruguay por la cual el interior sigue en línea de espera.

Camilo dos Santos

“Estamos trabajando para tratar de revertir la situación, la primera movida va a ser procurar reconsiderar el tema. OFI va a enviar hoy (miércoles) una nota para pedir que se reconsidere y se está trabajando para poder encontrar una salida. Si lo que faltan son fondos, debemos juntarnos todas las partes para ver si es posible conseguirlos”, reveló Cheppi.

El presidente dijo que de la charla con los clubes profesionales que se niegan a jugar el campeonato, se desprende que el problema es económico.

“Acá el problema es de fondos, así lo explicaron los clubes que nos visitaron. Ellos dicen que la idea no pasa por no querer jugar con los del interior sino que ellos explicaron que los dineros no alcanzan, que están jugando a pérdida y no están dispuestos a jugar otro campeonato a pérdida”.

Como se recordará, la Copa Uruguay es un proyecto impulsado por el neutral Jorge Casales desde que integraba la Mesa Ejecutiva (2014-2018). Los neutrales informaron a los clubes que el torneo tendrá cero costo operativo ya que, a través de fondos de Conmebol, cubrirán los gastos de organización del espectáculo, traslado, árbitros, boleteros y porteros y la seguridad. En consecuencia, no tendría costos operativos para los equipos.

Sin embargo, el pasado 4 de febrero los clubes no aprobaron el reglamento y el 28 del mismo mes, en un consejo del fútbol profesional, se negaron a jugar el torneo (22 a 22 terminó la votación).

Al margen del pedido formal que elevará OFI este miércoles, el tema está trancado como lo manifestó el presidente de Cerro Largo, Ernesto Dehl, a Referí: “Todavía no hay nada. Si conseguimos dinero se soluciona el tema. Esta semana hay que liquidar con el tema por sí o por no”.