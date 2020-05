Olesker: "Respecto a medidas, estamos peor que hace 30 días cuando entregamos la propuesta"

El Frente Amplio volvió a cuestionar este lunes al gobierno por considerar “insuficientes” las medidas adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria y criticó que no se tengan "en cuenta" las propuestas presentadas por la oposición.

La Mesa Política de la coalición de izquierda emitió una declaración donde señaló que, a 34 días de la reunión con el presidente Luis Lacalle Pou y parte de su gabinete, la oposición no ha recibido "ninguna respuesta". Además el Frente Amplio señaló su "preocupación" por "la falta de planificación estratégica (si existe se desconoce) para abordar la reincorporación paulatina a la actividad laboral", así como la "ausencia de planificación para abordar la falta de atención de otras situaciones de salud o dolencias, que son tan graves o más que la pandemia", según el texto difundido este lunes tras la reunión del órgano de conducción opositor.

"Resulta evidente que el señor presidente y el gobierno que él encabeza no han tenido en cuenta la propuesta que le realizáramos de construir, en acuerdo con todos los actores sociales y políticos relevantes, las medidas para enfrentar la grave crisis que enfrenta el país. Lamentamos profundamente esta decisión que desaprovecha los conocimientos, capacidades y voluntad política de importantes actores de la vida nacional. Esta actitud no contribuye a encontrar las mejores soluciones a los problemas que atravesamos", sostuvo la declaración.

Tras la reunión de la Mesa Política, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, dio una conferencia de prensa acompañado de otros dirigentes. El senador Daniel Olesker, uno de los redactores de la propuesta frenteamplista e integrante de la delegación que llevó las medidas a Torre Ejecutiva, dijo que "no hay un plan de acción integral" ante una "crisis que es sistémica".

"Respecto a las medidas concretas, estamos peor que hace 30 días que cuando le entregamos la propuesta. Porque casi ni hubo nuevas medidas", afirmó Olesker. Como ejemplo, planteó que el gobierno ha destinado unos US$ 23 millones para aumentar los ingresos de "la población vulnerable" por dos meses, cuando la propuesta del Frente implicaba unos US$ 160 millones en ese mismo lapso.

"No hay un plan integral y eso genera un círculo vicioso", agregó el senador socialista.

"Compartimos la idea de que la economía puede salir en forma de ve corta: con una enorme caída y una salida al mismo nivel. Pero eso depende de lo que hagamos en estos meses", dijo Olesker.

Evaluación sanitaria

Tanto en la Mesa Política como en la conferencia de la tarde también estuvo presente el exsubsecretario de Salud Miguel Fernández Galeano, que lidera el monitoreo que hace el Frente Amplio de la situación sanitaria.

Fernández Galeano dijo que "la gran preocupación en el área de la salud es que el proceso de desconfinamiento se haga en las mejores condiciones", aunque destacó que se ha llegado a una situación "deseable" en cuanto al número de casos de covid-19.

El exjerarca agregó que el FA se "congratula" de que el gobierno haya convocado a la academia para "contribuir en el asesoramiento de la salida" pero planteó que ello es "condición necesaria pero no suficiente", y que también se debe llamar a un "amplio acuerdo social".

"Es imprescindible, desde el punto de vista sanitario, que haya amplios consensos políticos y sociales. Es difícil tener una salida armonizada si no hay un clima y un contexto de concordia", afirmó. Según Fernández Galeano, no se trata de que "no gobierne el gobierno", sino que "se integren (otros) puntos de vista a la construcción de una salida".

Proyectos en el Parlamento

En la declaración de la Mesa Política, el Frente Amplio también anunció que la bancada opositora presentará iniciativas legislativas "para atender las omisiones de las medidas implementadas por el gobierno" en el aspecto social y económico.

Además la oposición criticó la forma de implementar los relevos en salud pública y la falta de "una adecuada transición". "Rechazamos que se pretenda trasladar a nuestra fuerza política esa responsabilidad. Los jerarcas designados por el anterior Gobierno han continuado en el ejercicio de sus funciones responsablemente, aunque puedan no compartir las orientaciones que se están llevando adelante", afirma la declaración.