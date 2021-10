Operación Océano: víctima declaró en su casa, abogados no sabían y pidieron nulidad

La principal víctima de la Operación Océano contestó más de cien preguntas y cerca de 50 repreguntas. Las posiciones entre los abogados defensores eran disímiles sobre si su declaración perjudicaba o beneficiaba a los imputados que representan, pero, cuando la audiencia ya estaba por cerrarse la víctima contestó que le habían tomado declaración en su casa dos veces. Según plantearon los abogados eso no consta en el expediente por lo que se enfrascaron en un debate con la fiscalía que llevó más de tres horas de discusión. Pidieron la nulidad de lo actuado y la suspensión de la audiencia.

Recién sobre las 23 horas finalizó la audiencia y la jueza María Noel Tornarelli resolvió no hacer lugar al planteo, por lo que se espera que hoy continúe la agenda prevista. Este miércoles se discutirá el pliego de preguntas particulares sobre cada imputado a las que se someterá la víctima el jueves.

La afirmación de la joven desató el caos. La fiscal Darviña Viera pidió un cuarto intermedio y comenzó a revolver papeles desesperadamente. Los abogados defensores salían de la sala ofuscados e inmediatamente pidieron la suspensión y nulidad de la audiencia. Argumentaron que habían sido privados de acceder a esas declaraciones a las que refería la víctima. Según relataron algunos de los abogados, después de media hora, Viera admitió que hay una declaración cuyo lugar de realización no figura y fue esa la que se tomó en casa de la víctima el 2 de julio de este año.

El artículo 264 del Código Procesal Penal estipula que en cada actuación se debe consignar fecha, hora y lugar de realización. Por lo que existiría una falla procedimental. Pero además, la mayoría de los abogados defensores -entre ellos Pablo Casas- afirman que ellos escucharon que la víctima mencionó que eso sucedió en por lo menos dos oportunidades. Según supo El Observador, Viera no acusó recibo de esa supuesta segunda declaración.

Los letrados argumentan que este episodio es violatorio del derecho a la defensa y resaltaron que no es la primera vez que sucede algo similar. A fines del año pasado habían acusado a Viera de ocultar información del celular de la víctima. En ese entonces, la situación fue enmendada y el Tribunal de Apelaciones entendió que “no se acreditó que antes de la formalización haya sido afectado el ejercicio del derecho de defensa”. La investigación interna de Interpol detectó entonces que un policía infiel no las había entregado.

"En este caso son declaraciones que ni siquiera fueron en Fiscalía, lo cual ya parece raro por la fecha en la que habrían sido realizadas, que no eran cuando estábamos en plena pandemia, que podía haber sido un elemento justificativo", dijo la abogada Daiana Abracinskas.

A eso se suman declaraciones de abogados defensores que manifestaron en varias ruedas de prensa que la víctima estuvo preparada. "Adoctrinamiento puro", dijo el letrado Martín Frustaci a Subrayado. Oyentes de la declaración confirmaron a El Observador que la víctima respondía utilizando jerga judicial y se negaba a contestar preguntas diciendo que "no eran procedentes" o no eran "de orden". Prefirió no responder aquellas que tenían que ver con el consumo de drogas o que podían colaborar con el detalle de determinadas situaciones descriptas en la causa. Por ejemplo, lugares, horarios o contextos.

Esta es la primera vez desde que comenzó el caso, imputados y abogados defensores le vieron la cara a la principal víctima de la Operación Océano. Ella no a ellos, contestó las más de cien preguntas que habían acordado junto a la Fiscalía este lunes a través de la Cámara Gesell. Mientras los abogados, imputados y fiscal la veían por videollamada desde el Palacio de los Tribunales, ella contestaba desde una sala en otra dependencia judicial. Las preguntas las hacía una funcionaria judicial y la víctima estaba acompañada de su madre.

Sobre las 10 de la mañana comenzó el interrogatorio. Según los letrados consultados por El Observador, la víctima admitió que ingresó a sitios de citas siendo menor de edad. Expuso que eso se daba en el contexto de una adicción a las drogas que sufría desde los 16 años.

Afirmó que fue usada principalmente por tres de los imputados, uno de ellos el empresario paraguayo, que estuvo sometido a prisión preventiva gran parte de la causa, medida que fue revocada en agosto.

El cuestionario de la Fiscalía se centró en la percepción de la víctima de los hechos y qué le hicieron sentir. Este martes, la fiscal Viera se había opuesto a las preguntas que entendió ingresaban en la vida privada de la entonces menor de edad o que la revictimizaban.

Luego, al mediodía, comenzaron las negociaciones por las repreguntas que la víctima respondió avanzada la tarde, hasta que se desató el escándalo por la declaración que no fue correctamente registrada.

Confusa situación con representante de la Unidad de Víctimas

La víctima declaró acompañada de su madre y fue una funcionaria judicial quien le hizo las preguntas que habían acordado entre la Fiscalía y los abogados el día anterior. Previo al comienzo del interrogatorio, un técnico de la Unidad de Víctimas de Fiscalía quiso ingresar como acompañante. Según dijeron fuentes de la causa a El Observador, ese tipo de funcionarios está inhabilitado a participar de esa instancia.

Se prendió la cámara y los abogados defensores lo vieron e inmediatamente pidieron que se retirara.

Esto se suma a que en el interior del país en varias audiencias se les ha impedido ingresar por considerarse que no son parte del proceso, como informó El Observador.