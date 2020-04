Operativos en Malvín Norte: detenidos fueron liberados y vecinos denunciaron agresión policial

Un grupo de vecinos de Malvín Norte denunció que entre el viernes 9 de abril y este lunes fueron víctimas de maltrato policial en diferentes operativos de seguridad que se desplegaron en la zona, y presentarán la denuncia este jueves ante la Institución Nacional de Derechos Humanos, dijeron fuentes del organismo a El Observador.

De acuerdo a una carta redactada por Javier Techera, referente vecinal y coordinador de una de las ollas populares que se organizan en la zona, el primer incidente ocurrió al mediodía del viernes, cuando un grupo de efectivos de la Guardia Republicana respondió con balas de goma a algunas pedradas que recibieron en el marco de un operativo en el que se buscaban vehículos robados.

La policía retornó este domingo sobre las 18.30 horas y entonces se desató un enfrentamiento más violento, también con disparos y pedradas, como pudo apreciarse en videos que se hicieron virales en las redes sociales. Según una carta que divulgaron algunos vecinos, un policía increpó a un hombre que pasaba por el lugar diciéndole "¿qué mirás, mugriento de mierda?", lo que motivó la respuesta inmediata de la persona, quien contestó: "Mugriento sos vos, gil".

Fuentes de la Guardia Republicana dijeron a El Observador que "el barrio se vino encima a los policías" cuando trataron de adentrarse en los alrededores de la esquina de Menorca y Calle 2, y que luego de esa intervención se detuvo a tres sospechosos.

El fiscal que que estaba de turno el fin de semana, Pablo Rivas, indicó a El Observador que dispuso el cese de la detención de esas tres personas –"y el emplazamiento sin fecha"– porque la policía no presentó suficientes pruebas que acreditaran el presunto desacato.

"Objetivamente para formalizar (una investigación penal) no tenía nada, salvo imágenes de los informativos en las que tampoco se pudo individualizar a nadie", dijo el fiscal. "Dejé la denuncia en presumario por si surge algo", agregó.

Rivas también recibió el testimonio de una joven de 18 años que denunció "exceso de la fuerza policial", pero el fiscal tampoco contó con elementos suficientes que respaldaran esa versión como para iniciar una investigación.

La fiscal Adriana Edelman, quien comenzó su turno este lunes, informó que recibió a un cuarto detenido, a un hombre a quien, por la ropa que llevaba, había sido en primera instancia identificado como uno de los que habían tirado piedras el día domingo. Pero quedó en libertad por las mismas razones que Rivas liberó a los otros.

"No había filmación, ni nada, y se lo había detenido por desacato; no había ningún hecho grave", afirmó Edelman. "Lo único que la policía dijo –agregó–, fue que en un momento esta persona habría tirado alguna piedra":

Les escenas y los llamados

En la carta de Javier Techera, se denuncia que el hombre que habría respondido al insulto del policía en el operativo del domingo sufrió una golpiza brutal "con la cachiporra en primera instancia y con proyectiles de escopeta calibre 12/70 mm con perdigones de goma"; que la misma suerte corrieron "jóvenes y familiares" que trataron de asistir al hombre, y que los efectivos de la Guardia Republicana cercaron una de las casas del barrio en donde había una mujer de 68 años, otra embarazada y varios niños.

"Las piedras son las únicas defensas contra el arsenal del cordón policial atrincherado frente al domicilio", escribió Techera, y a continuación denunció que el frente de la casa recibió disparos de los uniformados.

"Tiraron balas de goma, una de las cuales lastimó en el ojo a una persona, que se encuentra bien, y también disparos hacia el aire", dijo Techera a El Observador.

Ninguno de estos extremos fueron reconocidos por la cúpula Ministerio del Interior. Fuentes de la cartera de seguridad afirmaron que los videos que han circulado se encuentran "editados", y que el choque con los funcionarios policiales fue promovido por "algunos delincuentes que se cobijan entre los vecinos para atacar a la policía". Y agregaron que también cuentan con versiones de ciudadanos que han celebrado la intervención policial.

"Hemos recibido centenares de llamados de los vecinos agradeciendo. La policía va a recuperar territorios cedidos", señalaron allegados al ministro Jorge Larrañaga.

Lucía Avellanal, coordinadora de la ONG Gurises Unidos que trabaja en la zona, contó a El Observador que desde hace tiempo el barrio sufre situaciones de esta índole. "Los atropellos policiales no son nuevos, y siempre hemos hecho las denuncias en diferentes ámbitos del Estado", dijo.

"También es cierto que se ha incrementado el nivel de violencia en el barrio y la enemistad profunda entre la policía y algunas personas, sobre todo cuando acontecen estas entradas bruscas, cuando los policías entran buscando algo concreto, y empiezan a disparar balas de goma en donde hay niños", añadió.

Eso, continuó Avellanal, "produce siempre tensión y nerviosismo en los vecinos, lo que empeora toda la situación".

El último incidente, que ocurrió este lunes, se desencadenó cuando el grupo liderado por Techera instaló su olla popular. Según la versión de la policía, habían dispuesto un retén cerca de donde ocurrieron los conflictos 24 horas antes, y según la carta de los vecinos llegaron al lugar con "una presencia realmente atemorizante". "Tanquetas camufladas, camiones blindados, furgones, camionetas, autos, motos y hasta un helicóptero sobrevolando la zona. Un cercado perimetral que remite a un escenario de guerra. El barrio queda por varias horas bloqueado y amenazado por un inminente ataque. Nadie entra ni sale. Varios vecinos que llegaban de su trabajo son aleatoriamente detenidas, golpeadas y rociadas con gas pimienta".

Techera dijo que el grupo vecinal no descansará hasta tener una respuesta de las autoridades.

"No vamos a parar hasta que tengamos una respuesta. No queremos que estas cosas sigan pasando. No estamos defendiendo al barrio, sino a la gente que necesita de la protección", finalizó.