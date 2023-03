Oscar 2023: quién es Jimmy Kimmel, el conductor de la ceremonia en Los Ángeles

Ser presentador o conductor del Oscar no siempre es un trabajo demasiado grato. Sí, la exposición es enorme y la recompensa seguramente también, pero siempre existe la posibilidad de pasar a la historia y no por las mejores razones. Ahí está, por ejemplo, la conducción que llevaron adelante Anne Hathaway y James Franco en 2011, quizás una de las más tediosas y olvidables en los 95 años de historia del premio. O la aparición de Chris Rock en 2022, que no fue conductor pero quedó tan marcado como uno por el cachetazo que le dio Will Smith.