La película más nominada de los Oscar 2023 ya se puede ver en streaming: mirá dónde

Había grandes posibilidades de que Todo en todas partes al mismo tiempo (Everything everywhere all at once) consiguiera varias nominaciones a los Oscar 2023, pero cuando el 24 de enero se anunciaron finalmente las candidatas, fueron varios los sorprendidos: la película de los Daniels, que pasó con éxito por las salas a mediados de año, se convirtió en la más nominada de la actual edición.