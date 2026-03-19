La OMS se prepara un posible escenario catastrófico nuclear | "No hay nada que pueda evitar"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó por el avance de un “escenario catastrófico nuclear” ante la escalada en Oriente Medio .

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Así lo indicó la directora regional de la entidad internacional para el Mediterráneo Oriental , Hanan Balkhy , en una entrevista concedida el miércoles a Politico.eu. "El peor escenario posible es un incidente nuclear, y eso es algo que nos preocupa más", subrayó.

Conforme a la explicación de la funcionaria, la OMS está considerando distintos escenarios, desde ataques a instalaciones nucleares hasta el uso de armamento nuclear. “Por mucho que nos preparemos, no hay nada que pueda evitar el daño que se producirá… y las consecuencias durarán décadas”, afirmó.

Balkhy también detalló por posibles efectos sobre la salud en caso de exposición a radiación, incluyendo daños inmediatos en pulmones y piel, así como un aumento significativo del riesgo de cáncer y trastornos de salud mental a largo plazo.

Hanan Balkhy, directora regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental | Fayez Nureldine/AFP vía Getty Images

La OMS remarcó que, aunque la diplomacia sigue siendo la mejor salida, el nivel actual de tensión obligo a prepararse para escenarios extremos. “Lo estamos considerando y realmente esperamos que no suceda”.

Preparativos y medidas de emergencia de la OMS

https://www.bbc.com/mundo/articles/cj0m2rn05d3o KCNA VÍA KNS/AFP/GETTY IMAGES

La OMS intensificó sus esfuerzos de preparación sanitaria. Entre las principales acciones destacan:

Actualización de protocolos de emergencia

Capacitación del personal en respuesta a incidentes radiológicos

Evaluación de riesgos para la salud pública

Elaboración de recomendaciones para proteger a la población

"El personal está preparado para un incidente nuclear en su sentido más amplio”, precisó Balkhy, aunque reiteró que la esperanza sigue siendo que nunca ocurra.

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Para la OMS, un eventual incidente nuclear podría implicar la liberación de material radiactivo con consecuencias graves: