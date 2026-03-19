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La OMS se prepara un posible escenario catastrófico nuclear | "No hay nada que pueda evitar"

Así lo indicó la directora regional de la entidad internacional, Hanan Balkhy, en una entrevista concedida el miércoles a Mediterráneo Oriental.

19 de marzo de 2026 12:14 hs
guerra nuclear

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó por el avance de un “escenario catastrófico nuclear” ante la escalada en Oriente Medio.

Así lo indicó la directora regional de la entidad internacional para el Mediterráneo Oriental, Hanan Balkhy, en una entrevista concedida el miércoles a Politico.eu. "El peor escenario posible es un incidente nuclear, y eso es algo que nos preocupa más", subrayó.

Conforme a la explicación de la funcionaria, la OMS está considerando distintos escenarios, desde ataques a instalaciones nucleares hasta el uso de armamento nuclear. “Por mucho que nos preparemos, no hay nada que pueda evitar el daño que se producirá… y las consecuencias durarán décadas”, afirmó.

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Hanan Balkhy, directora regional de la OMS para el Mediterr&aacute;neo Oriental | Fayez Nureldine/AFP v&iacute;a Getty Images

Hanan Balkhy, directora regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental | Fayez Nureldine/AFP vía Getty Images

Balkhy también detalló por posibles efectos sobre la salud en caso de exposición a radiación, incluyendo daños inmediatos en pulmones y piel, así como un aumento significativo del riesgo de cáncer y trastornos de salud mental a largo plazo.

La OMS remarcó que, aunque la diplomacia sigue siendo la mejor salida, el nivel actual de tensión obligo a prepararse para escenarios extremos. “Lo estamos considerando y realmente esperamos que no suceda”.

Preparativos y medidas de emergencia de la OMS

https://www.bbc.com/mundo/articles/cj0m2rn05d3o

La OMS intensificó sus esfuerzos de preparación sanitaria. Entre las principales acciones destacan:

  • Actualización de protocolos de emergencia
  • Capacitación del personal en respuesta a incidentes radiológicos
  • Evaluación de riesgos para la salud pública
  • Elaboración de recomendaciones para proteger a la población

"El personal está preparado para un incidente nuclear en su sentido más amplio”, precisó Balkhy, aunque reiteró que la esperanza sigue siendo que nunca ocurra.

¿Cuáles son los riesgos para la salud y el medio ambiente?

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OMS

OMS

Para la OMS, un eventual incidente nuclear podría implicar la liberación de material radiactivo con consecuencias graves:

  • Daños inmediatos en órganos vitales
  • Enfermedades respiratorias por contaminación
  • Incremento del riesgo de cáncer
  • Impactos psicológicos y sociales prolongados

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