La autora Maggie Leri presentará su libro Brava en el Hotel Enjoy Punta del Este

La autora Maggie Leri presentará en Uruguay su libro Brava, editado por Editorial El Ateneo, el próximo 1° de abril a las 19 horas en el Hotel Enjoy (Salón Cortázar), en Punta del Este.
La actividad será libre y gratuita e incluirá una entrevista abierta a cargo de la periodista Marcela Luza, seguida de una firma de ejemplares.
Brava, el libro publicado por la editorial de la reconocida librería bonaerense El Ateneo, es un testimonio íntimo y conmovedor que recorre la historia personal de la autora, atravesada por una crianza compleja, relaciones difíciles y el diagnóstico de esclerosis múltiple.
A partir de su experiencia, Maggie Leri construye un relato de superación donde el deporte, la resiliencia y la voluntad se convierten en herramientas clave para enfrentar la adversidad.