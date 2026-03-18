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La autora Maggie Leri presentará su libro Brava en el Hotel Enjoy Punta del Este

Brava es un testimonio en el que la autora cuenta el cambio de su vida a partir del diagnóstico de esclerosis múltiple

18 de marzo de 2026 17:15 hs
Maggie Leri

La autora Maggie Leri presentará en Uruguay su libro Brava, editado por Editorial El Ateneo, el próximo 1° de abril a las 19 horas en el Hotel Enjoy (Salón Cortázar), en Punta del Este.

La actividad será libre y gratuita e incluirá una entrevista abierta a cargo de la periodista Marcela Luza, seguida de una firma de ejemplares.

Brava, el libro publicado por la editorial de la reconocida librería bonaerense El Ateneo, es un testimonio íntimo y conmovedor que recorre la historia personal de la autora, atravesada por una crianza compleja, relaciones difíciles y el diagnóstico de esclerosis múltiple.

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A partir de su experiencia, Maggie Leri construye un relato de superación donde el deporte, la resiliencia y la voluntad se convierten en herramientas clave para enfrentar la adversidad.

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