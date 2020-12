Otra semana de ebullición en los precios agrícolas: la soja llegó a US$ 457

La soja en referencia Nueva Palmira pasó los US$ 450 por tonelada, llegó a US$ 457 este jueves 24, un buen presente de Navidad para quienes puedan marcar precio. En Chicago volvió a marcar máximos desde 2014 y en la medida en que se prolonga el paro de los puertos argentinos –lo que ya lleva más de dos semanas– persiste la presión de los compradores por hacerse de mercadería al precio que sea. Ya son más de 200 los barcos parados esperando en vano para cargar en el país vecino.

Al principio la situación alentó la suba de la soja, por el faltante de harina y aceite de Argentina en el mercado.

Esta semana la presión se sumó en el caso del trigo, donde Rusia anunció impuestos para la exportación en tanto ni la harina ni el grano pueden salir desde Argentina.

De ese modo, en Chicago la primera posición de la soja llegó a US$ 466 por tonelada, y el trigo de la próxima cosecha uruguaya, la de 2021, cruzó los US$ 230 y llegó a US$ 232.

Si esos precios se sostienen habría un crecimiento fuerte del área de cultivos de invierno de Uruguay, que en la zafra pasada tuvieron para trigo y cebada rendimientos récord y cruzaron por primera vez los 4.000 kilos por hectárea.

Por el momento, en la plaza local por trigo se ofrece entre US$ 205 y US$ 215 por tonelada puesto en destino.

En tanto, los lotes de cebada tienen una referencia de US$ 220 y la cebada forrajera US$ 175 por tonelada.

Además de buenos precios, quedaron oficialmente confirmados los excepcionales rendimientos en cereales de invierno.

Para el trigo el rendimiento promedio de 4.181 kilos es 28% mayor al del año anterior, lo que generó una producción de 936 mil toneladas, 20% más que el año pasado y generadora de un saldo exportable de unas 500 mil toneladas.

Más llamativo aún fue el buen rendimiento de la cebada, que se ubicó en 4.791 kilos, más de 1.000 kilos por encima del año pasado cuando había sido 3.679 kilos.

El área sembrada entre colza (Brassica napus) y carinata (Brassica carinata) fue también récord, en 114 mil hectáreas, un 56 % más que en la zafra 2019 y su rendimiento se estimó en 1.609 kilos por hectárea.

La superficie de avena para grano seco, por su parte, se estimó en poco más de 20 mil hectáreas, superando en 5.000 hectáreas a la zafra anterior. El rendimiento medio de la avena fue de 2.193 kilogramos por hectárea.

Fue un cierre muy favorable para la zafra de invierno.

Mientras tanto, la zafra de verano avanza amenazada por lo escaso de las lluvias, aunque en la primera semana de enero parece venir un episodio importante de precipitaciones que puede dar impulso a los cultivos.

En el caso del maíz hay una superficie sembrada alta, de 149 mil hectáreas, 28% más que el año pasado, en tanto la superficie de soja permanecerá estable, en ese caso en el entorno del millón de hectáreas.