Ovinos enmascarados que pastan entre los frutales de Canelones

Si bien existen antecedentes, recientemente en una actividad en Canelones llamó la atención un desarrollo tecnológico innovador, mediante el cual ovinos con máscaras pastan entre las hileras de frutales sin tocar las frutas, en una sinergia entre dos rubros con múltiples ventajas para el productor y el ambiente.

En el 5° Encuentro del Ovino y la Granja, en Rincón del Colorado, en Canelones, se desarrolló una actividad denominada “Entre ovinos, ganado y frutales, el silvopastoreo avanza”.

El ingeniero agrónomo Hernán Bueno –técnico del Instituto Plan Agropecuario en Canelones– fue el moderador y expuso el productor Martín Guarini, integrante de la Sociedad Uruguaya de Silvopastoreo (Susilvo).

Bueno señaló a El Observador que la iniciativa tuvo como fundamento clave la demanda de los productores, en un Canelones diversificado, donde conviven diferentes rubros –hortifruticultura, lechería, ganadería y avicultura, entre otros–.

En este caso, se consideró la combinación de dos actividades, la frutícola y la ovina, con una sinergia positiva en un sistema que vincula en este caso al árbol frutal, a la pastura y al ovino, en un sistema silvopastoril.

Bueno dijo que en 2019 se alcanzó un consenso en la institucionalidad agropecuaria sobre la integración entre diferentes actividades que interactúan de modo armónico, a largo plazo, de un modo sostenible.

Todo eso generó interés en productores canarios que pueden encontrar en la pequeña escala, en la producción familiar, un mejor resultado, complementando fruticultura y carne ovina.

Silvopastoreo de ovinos en una granja.

El productor (Guarini), tras pruebas desarrolladas en la Estación Experimental Las Brujas del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), inició el recorrido de un camino mancomunando ambos rubros.

La tecnología considera que el ovino, con un bozal, paste en las entrefilas de los árboles frutales sin ramonear el componente frutal, por lo tanto hay un aprovechamiento del pasto sin perjuicio para la producción de frutas.

Se trata, dijo Bueno, de una alternativa “muy atractiva” para los productores. Les permite diversificar y emprender un pastoreo racional, utilizando mallas que hacen que la majada se movilice en zonas donde el productor lo desee, evitando otras, según convenga.

Para quienes emprenden una producción orgánica, puntualizó, tiene como atractivo que esta tecnología permite evitar el uso de agroquímicos a la hora de buscar un control de malezas en las entrefilas, dado que esa labor la realizan los ovinos.

Es un sistema, además, muy resiliente ante cambios en el entorno, que pueden ser por ejemplo económicos, o de clima, con base eso en la diversificación.

Otro atractivo es que en un escenario de clima tan desafiante, con compromisos asumidos entre los países, esta sinergia entre el ovino, el árbol y el pasto contribuye a una disminución de la generación de gases de efecto invernadero.

“Todo esto apunta a promover un sistema productivo atractivo para la granja, para los productores familiares, aunque también se puede pensar para una escala mayor”, puntualizó.

Bueno informó que los productores que requieran un mayor asesoramiento sobre esta tecnología, incluso visitar un predio, podrán aprovechar otras instancias de difusión y entre ellas una actividad que se realizará “con las botas puestas”, en el predio de un productor, “para empaparnos con lo que es el manejo”.

La actividad, en Rincón del Colorado, en Canelones.

Desde la incubadora de la UCU

Martín Guarini (productor citrícola) y Diego Fraga (diseñador industrial) fundaron Ki Soluciones Agrosostenibles (kiagrosoluciones.com), emprendimiento incubado en el Centro Ithaka de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) que nació debido a una necesidad de controlar el pasto en los montes frutales de una manera natural, eficiente y que además proporcione un ingreso extra al productor, en lugar de un gasto.

Se conjugaron la amplia experiencia de Martín en el sector agropecuario, como productor hortícola y citrícola, y los más de 20 años de Diego dedicados al diseño y desarrollo de nuevos productos.

Martín se dedica a la producción de limones orgánicos y tiene su establecimiento de más de 20 hectáreas en la zona de Araminda, en Canelones.

Las pruebas de validación de los primeros diseños del bozal se realizaron en ese predio con una majada de 10 ovejas.

El modelo actual se probó además en viñedos, durazneros y otros tipos de frutales, con excelentes resultados.

En 2019, a raíz del nacimiento de sus hijos Donatella y Francesco, Martín decidió pasar a producir de forma orgánica, para que ellos puedan disfrutar del campo sin riesgo a contaminarse de agroquímicos mientras juegan y a su vez reducir el impacto medioambiental de su producción.

Por otra parte, como a todos los pequeños productores, se le hizo imprescindible buscar la forma de obtener más ingresos y mayor rentabilidad para poder sostener el emprendimiento citrícola. Es así que comenzó a informarse, investigar y probar diversas alternativas.

El productor puede elegir dónde pastorea la majada.

En 2021 nació el vínculo con Diego y luego de una primera etapa de investigación, que se remontó a los primeros bozales ovinos registrados en 1906, comenzó el proceso de diseño y desarrollo de una máscara que realmente funcionara.

Con el foco puesto en cuidar a los animales y lograr los resultados buscados, se fabricaron más de 20 prototipos funcionales diferentes, hasta llegar al diseño final de Ki y su posterior registro en la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual.

La majada es Hampshire Down, por ser una raza carnicera por excelencia. El objetivo es la producción de corderos para vender a fin de año, en la zafra de las fiestas.

Los bozales se colocan al introducir los animales al predio, se fueron realizando pruebas de validación con distintos períodos y desde hace seis meses se implementó el uso continuo, sin observar ninguna alteración comportamental.

Los animales se vienen desarrollando de excelente manera, ya que al pastar en los montes frutales están en un ambiente favorable, aprovechando la sombra y abrigo de las condiciones climáticas gracias a los árboles.

El ovino aprovecha, entre otras ventajas, la sombra y abrigo de los frutales.

Por otro lado, tienen agua en la parcela, lo cual es muy beneficioso, ya que no tienen que preocuparse por encontrar este recurso y, lo más importante, tienen pasturas de calidad en épocas en las cuales escasean, ya que los frutales cuentan con riego por goteo.

Esfuerzo colectivo

Este modelo de máscaras es un desarrollo uruguayo y ha sido posible gracias al apoyo de las distintas organizaciones que han acompañado el proceso: Agencia Nacional de Investigación en Innovación, Susilvo, IPA, la Dirección Nacional de la Granja (Digegra) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el INIA, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi) y la Asociación Nacional de Bodegueros (ANB), entre otras.

Actualmente se cuenta con más de 20 máscaras en pruebas en distintos cultivos: limoneros, viñedos y plantaciones de duraznos.

Durante abril se alcanzarán las 300 máscaras en uso, para a partir de ahí comenzar con la comercialización a gran escala a nivel nacional y las primeras exportaciones.

No son caras, indicaron los impulsores de la tecnología, en particular si se tiene en cuenta que con la parición de un cordero se repagan en seis meses. Si, además, se tiene en cuenta la reducción en los costos asociados al uso de agroquímicos para el control de malezas, mano de obra y uso de fertilizantes minerales, este número baja a la mitad o menos, eso sin tener en cuenta la alta tasa de mellizos que tienen los ovinos, lo cual hace aún más favorable la ecuación.

El uso de los bozales permite incrementar y diversificar los ingresos con un segundo rubro productivo en el mismo predio. Dependiendo del tipo de manejo que se haga puede llegar a ser una fuente de ingresos importante. También baja los costos no solo operativos, sino también medioambientales asociados al uso de los agroquímicos y, no menos importante, mejora la calidad de vida del productor o trabajador rural al no estar tan expuesto al uso de herbicidas y otros productos.

Los frutales, protegidos por las máscaras.

Gracias a Ki, Martín tiene en su predio tres pisos de producción: la ovina con la que da uso a las hierbas en las entrelíneas de los frutales, por encima de ellos los limoneros y en el tercer nivel las abejas con las que produce miel.

Sus ingresos, a pesar de provenir del mismo establecimiento, están diversificados, no dependiendo así de un único producto y haciendo un uso eficiente del área con la que cuenta.

Por otro lado, los animales pasan a tener sombra en verano, resguardo en invierno y pasturas frescas durante todo el año, aumentando su nivel de confort, especialmente en tiempos tan difíciles como la reciente sequía.

Respecto a modelos anteriores de máscaras que existieron a nivel internacional, la principal diferencia es que los bozales Ki están diseñados pensando en cuidar a los ovinos y brindar la mayor protección posible a los cultivos.

Ese propósito motivó e inspiró a Martín y Diego durante el año y medio que llevó el proceso de desarrollo, diseñando cada detalle pensando en el bienestar del animal.

Ovinos de la raza Hampshire Down, en una granja con frutales.