Con el frigorífico chino parado, Leticia vende tortas fritas para salir adelante

Leticia Curbelo es madre soltera y tiene cuatro hijos a su cargo: Lautaro de 11 años, Emiliano de 12, Antony de 15 y Luciana de 16. Van a la escuela o al liceo y son sus colaboradores en la venta de tortas fritas, actividad a la que recurre para complementar sus ingresos mientras está en el seguro de desempleo especial otorgado a los trabajadores del Frigorífico Rosario.

“No hago todos los días, hago día por medio normalmente, porque la situación está complicada y no soy la única que hace tortas fritas para tener una entrada extra, pero me sirve de mucho porque los ingresos me cayeron a $ 25 mil -y pronto descenderán a $ 22 mil- y con cuatro chiquilines eso no da para pagar todas las cuentas”, explicó a El Observador.

De tarde, tras el mediodía y sobre todo cuando no está lindo porque eso aumenta la clientela, con un cartel al frente de su casa anuncia que hará tortas fritas, prepara la masa y amasa a mano en la cocina de su casa, frita y en una conservadora los niños la ayudan a vender, también le dan una mano para difundir la venta en sus estados de Whatsapp y ella ayuda con la promoción en Facebook.

Las vende a $ 25, en un día de buena venta capaz coloca más de 100 y pagando los gastos eso le deja un ingreso que suma y mucho, reconoció.

Primer paso, la masa, listo.

Oficio: charqueadora

Leticia es charqueadora. Se dedicó a eso en toda su vida laboral, primero durante 10 años en el Frigorífico Tarariras y desde hace ocho años en el de Rosario, ambas localidades de Colonia. “Estoy en el área de producción, preparo los cortes para los compradores, llega la media res limpia y primero trabajan los cortadores, eso nos cae a las mesas con grasa, con ganglios... y lo que hago con otras personas es limpiarlo, darle calidad, dejarlo pronto para el envasado al vacío que es como se exporta la carne”, detalló.

Trabajo en casa, para complementar los ingresos.

Incertidumbre

Además del impacto económico que significa estar en el seguro de paro, también desanima la incertidumbre que hay con relación a si el frigorífico (de la firma Rondatel SA, de capitales chinos) reanudará sus actividades, y cuándo sucederá.

“Esto no es algo nuevo, ya pasó tres veces que nos toman, trabajamos algunos meses y luego paran todo y vamos al seguro de paro”, comentó.

La fecha, además, no es cualquiera: “Se vienen las fiestas y estamos pelados, sin un peso, a duras penas podemos ir llevándola, porque vos tenes un ingreso y asumís compromisos, yo estaba amueblando la casa, se compra algún electrodoméstico y quedan cuotas y de golpe pasas a ganar menos”.

Leticia señaló que hay un montón de gente que está “en la misma”. Hay, dijo, “unas 300 personas que la están pasando mal”, que no los queda otra que aguantar como se puede porque no es fácil conseguir otro trabajo con el mismo ingreso y sin irse de la ciudad.

Varios hacen tortas fritas. Otros consiguen changas, están de parrilleros, algunos van al monte y a veces se consigue una extra en un tambo, algo que ella también buscó: “Yo le salgo a lo que sea, no se pueden bajar los brazos, pero ojalá alguien nos ayude y el frigorífico abra y no pare porque son muchas familias las que dependen de esa fuente de trabajo y más en una ciudad como Rosario donde no hay muchas fuentes de trabajo”, expresó, citando otro detalle no menor: “Es más difícil para la mujer encontrar algo, es más fácil para un hombre, por ejemplo, engancharse en algo de la construcción”.

Sobre la situación de la empresa indicó que no hay novedades, por lo tanto persiste la incertidumbre sobre si los chinos están pagando sus deudas y si piensan en reabrir el frigorífico.

Los días feos, grises, con lluvia... mejoran las ventas.

Carta al presidente

Leticia, quien destacó la tarea que hace el Sindicato de Empleados del Matadero Rosario (Semar), recordó que hubo una movilización a Montevideo en la que se le dejó una carta al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, “pero nunca nos respondió ni atendió”.

También valoró que hace poco hubo otra movilización, sobre la ruta 1, enlenteciendo el tránsito para entregar volantes denunciando la adversidad.

Finalmente, dijo: “No me molesta vender tortas fritas, es algo digno, pero me gustaría obtener todo lo que necesito de mi oficio en el frigorífico, sí me jode (sic) que los niños tengan que estar ayudándome en esto, porque sola no puedo con todo”.

Leticia con tres de sus hijos.