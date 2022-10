Después de 376 días, reanudó su actividad el frigorífico Rosario y la ciudad respira

Tras un año y 10 días inactivo (desde el 30 de setiembre de 2021) por una sanción que aplicó el mercado al que le exportaba (China) casi el 100% de sus carnes, se reanudó la actividad en el Frigorífico Rosario (Rondatel SA), lo que determinó el reintegro a sus labores de cerca de 250 de los algo más de 300 funcionarios que allí desempeñaban labores previo al cierre, quienes permanecían en un régimen especial de seguro de paro.

Esta novedad mejoró sustancialmente el ánimo en Rosario, una de las ciudades de Colonia más pobladas y donde el frigorífico es el segundo mayor empleador, detrás del sanatorio Camec y por delante del empleo público liderado por la Intendencia de Colonia.

La noticia de la rehabilitación llegó el 20 de setiembre y la faena se reanudó este martes 11 de octubre, con unos 300 vacunos “y se anduvo bien”, destacó a El Observador Javier Martínez, integrante del Sindicato de Empleados del Matadero Rosario (Semar), quien añadió que las tareas de desosado se iniciarán este jueves 13 y que todo esto "generó mucha alegría, estamos muy contentos, ilusionados y agradecemos todos los esfuerzos de quienes colaboraron".

Julio Ortíz, gerente general del frigorífico, explicó a El Observador que la proyección para octubre y noviembre es dos faenas semanales, con unas 700 reses entre ambas.

Cumplir contratos pendientes

“Vamos a producir para China, para cumplir con contratos que habían quedado pendientes al momento de la inhabilitación y que fueron renegociados. Estimamos que nos tomará lo que resta del año poder cancelarlos”, indicó.

Ortíz, sobre lo sucedido, comentó que “fue un año literalmente hablando, donde se sufrió mucho por las familias que quedaron sin trabajo, cada mes que pasaba era una carga muy grande que íbamos acumulando a sabiendas de lo que se estaba viviendo”.

Destacó el “gran apoyo” del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) durante todo ese tiempo, “con la herramienta del seguro de paro, que sin ella hubiera sido insostenible”.

Del total del funcionariado que trabajaba hasta el momento de la sanción (cuando en una revisión de rutina los servicios sanitarios y de aduana en China constataron recortes de grasa bovina que no estaban habilitados para el ingreso a ese destino), 241 quedan reintegrados, 54 permanecen en el seguro de paro y otros 34 ya no forman parte de la plantilla, 10 porque renunciaron y 24 porque no llegaron a cumplir con el mínimo de jornales necesarios como para ser parte de la plantilla definitiva, se indicó desde el sindicato.

Martínez dijo que si es necesario contar con más personal a corto plazo, se recurrirá al que permanece en el seguro de desempleo, y que existe la intención de encaminar, apenas se pueda, gestiones a nivel de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) del MTSS tendientes a que se implemente un sistema de seguro de paro rotativo, tal vez desde diciembre, de modo que no recaiga en solo algunos trabajadores el estar en esa condición.

Durante todo el año hubo labores de mantenimiento de modo de reanudar la actividad apenas fuera rehabilitado.

Capacitaciones continuas

Conscientes de la importancia que tiene el mercado chino para Uruguay, “y lo que para nuestra empresa representa, comenzamos una nueva gestión con mucho compromiso, entusiasmo y responsabilidad”, añadió Ortíz.

El gerente general de la compañía anunció, además, que habrá capacitaciones continuas en manipulación de alimentos y controles de calidad.

“Contamos con un gran equipo de trabajo, del cual estoy orgulloso de que me acompañe y en él confío. La primera faena fue un éxito y esperamos continuar de esa manera”, concluyó.