Jorge Lanata no para de sorprender. Sus mil y una facetas, su pasión por la escritura y el periodismo se sobrepusieron ante todo, incluso a su estado de salud. "He perdido un mes de mi vida", señalaba cada vez que puede y nadie entendía bien por qué. La respuesta llegó con el lanzamiento de su decimosexto libro, "Óxido, historia de la corrupción en Argentina 1580-2023".

"En un momento hice un libro muy popular que se llamaba Argentinos y que era la historia de la Argentina y me parece que se podía contar la corrupción con independencia de la historia del país, o entrelazada a la historia del país", cuenta Lanata en una entrevista con El Observador.

El periodista lleva por los caminos que terminaron en Óxido: "Cuando se me ocurrió el título, que me gustó y me parecía moderno. El título dio lugar a una edición que está hecha en metal. También pensaba que el óxido es una metáfora justa para esto, porque es algo que corroe lentamente no es algo que destruye de inmediato"

Dani Yako

Óxido, el libro de Jorge Lanata que atraviesa la historia argentina desde la corrupción

El libro de editorial Sudamericana, ya se puede encontrar en la plataforma penguinlibros.com tanto en Argentina como Uruguay. Son 624 páginas que intentan acercar la historia argentina desde los hechos de corrupción desde la época de la Colonia hasta nuestros días.

"Es un libro con mucha información, muchos datos, gobierno por gobierno, que están en orden cronológico, que te puede servir para buscar" afirma.

Como buen editor, Lanata sabe que la selección de los casos emblemáticos, en cada momento histórico, dependen de su criterio periodístico, algo que a todas luces garantiza un apasionante recorrido por los principales hechos históricos.

"Cuando vos elegís siempre es arbitrario, y lo aclaro en la primeras páginas del libro. No es un libro enumerativo de todos los hechos de corrupción porque habría tomos y tomos, lo que hago es elegir lo que me parece representativo de cada gobierno", explica durante la entrevista.

Lanata fue pionero, como director de Página 12, en ubicar al periodismo como uno de los ámbitos donde se podía denunciar la corrupción. Las tapas de Página 12 así lo demostraron durante el gobierno de Carlos Menem, que el periodista señala como uno de los puntos de inflexión.

"En el siglo XX se perfeccionó a través de los mecanismo de fraude (habla de la primera mitad del siglo), que es una manera de tomar el Estado y finalmente, más cerca, en distintos casos de corrupción que tiene dos grandes características: en épocas de Menem básicamente el pago de coimas más alta de la coima promedio"

Si Página 12 fue el emblema de las denuncias de corrupción durante el gobierno de Menem, su programa Periodismo Para Todos (PPT), por El Trece, fue el emblema de las investigaciones de corrupción durante los gobierno de Néstor y Cristina Kirchner.

JUAN MABROMATA / AFP

Desde PPT salió a la luz Ruta de Dinero K, con un histórica cámara oculta, los casos de favoritismo en la obra pública para los amigos de la familia Kirchner, por la cual la actual vicepresidenta fue condenada a 12 años de prisión.

"En los gobierno de los K, la corrupción era participar de las empresa, tomar una parte de las empresas y todos los meses sacar ganancias, que es un tipo de corrupción que es más estable", señala Lanata.

—¿Hay un momento histórico en el libro donde hay una corrupción más sistemática?

—Durante el kirchnerismo, creo (…) yo te diría que en cuanto, si se pudiera cuantificar la corrupción, te diría que los mayores hechos se dieron durante los K.

—¿Cuáles son los casos más emblemáticos de los gobiernos kirchneristas?

—Nosotros tuvimos protagonismo en algunos (a través de PPT), lo que se llamo la Ruta de Dinero K; el tema de la Ciccone fue un caso increíble. Hay un montón de casos en el kirchnerismo, no se reduce a uno o dos.

Uno de los temas más complejos de analizar son las acusaciones de corrupción de los organismos de Derechos Humanos, en especial durante los gobiernos kirchneristas. Ahí un Lanata más analítico señala que en ese caso la "prostitución" de los organismos empezó con Menem.

—La corrupción de los organismos de derechos humanos no empezó con los K, empezó con Menem cuando antes que Menen diera la Amnistía a militares y guerrilleros. En ese momento Menem quería inventar un ambiente propicio para aceptar la Amnistía e inventó eso del subsidio para el desaparecido con lo cual empezaron a pagar U$S 200.000 a la gente que había estado en el exilio, que había estado preso. A mi me parecía que si tenías un desaparecido el Estado debería decirte que pasó no pagarle porque era una forma de comprarlos.

Para Lanata, Néstor y Cristina sacaron de "eje a las Madres (Plaza de Mayo) con los planes de vivienda" (el autor se refiere al plan conocido como "Sueños Compartidos"). "Cuando lo comparás con la Ruta del Dinero K ahí la plata no es tan representativa pero sí fueron varios millones de dólares que se fueron a planes de vivienda o andá saber qué".

Aunque no Lanata no lo incluye en el libro, por obvias razones, todavía falta votar, habla de la irrupción de Javier Milei e intenta aproximar una lectura desde su propio libro, desde la corrupción, desde la crisis del 2001 o el que se vayan todos.

LUIS ROBAYO / AFP

—Milei es hijo de la casta, cuando Milei habla de la casta tiene razón. La casta existe porque Milei es la expresión, que ahora se corporiza, de un reclamo subterráneo desde el año 2001 que es el que se vayan todos.

—¿Pero ese que se vayan todos, también tiene que ver con la corrupción o solamente con la crisis económica?

—Tiene que ver con todo, tiene que ver con todo, porque la casta y la corrupción van juntas.