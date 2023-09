Jorge Lanata volvió a la televisión con un emotivo mensaje sobre la vida

Después de casi un mes de ausencia producto de una infección urinaria bacteriana, Jorge Lanata volvió a su programa "Periodismo Para Todos" y compartió algunas reflexiones sobre la vida y la importancia de vivir plenamente.

El periodista y conductor comenzó su discurso brindando algunos detalles de su experiencia reciente: "Tengo 63 años, menos un mes. Se me perdió un mes. Estuve un mes en terapia intensiva, dos veces intubado, y realmente, de ese mes, es impresionante lo que pasa, no me acuerdo nada", admitió. “Mejor dicho, me acuerdo sueños. En el tiempo de acá afuera, esos sueños significaron un mes, pero en realidad no lo sé. Pueden haber sido minutos o días, mi cuerpo estaba acá, mi cabeza no. Es un mes que nunca voy a recuperar”, sostuvo.

El periodista ya había regresado a la radio

Lanata reveló que sufrió un shock septicémico, una infección en todo el cuerpo, y compartió una reflexión sobre la fragilidad de la existencia. "Vivimos como inmortales y realmente le damos poca importancia a las cosas más importantes. Vivimos como si el amor existiera siempre, como si el tiempo fuera infinito. Hoy podría haber una película o un programa homenaje y chau. Es cierto que el mundo gira sin nosotros. ¿Y entonces cómo vivir? Saben que, no sé. Imagínense que ahora todo se termina, ahora. Traten de vivir sin arrepentirse, de lo que no hicieron, de lo que no pudieron, de lo que dejaron atrás. Creemos que sí, pero no hay tiempo. En cualquier momento, una vida te puede robar un mes o más", reflexionó.

El periodista, quien recibió el alta médica el pasado 16 de septiembre después de la complicada internación, regresó primero a la radio y , ahora, a la televisión. "Mi mensaje universal después de todo esto es que garchen todo lo que puedan, quiéranse, no pierdan el tiempo. Ya sé que suena a discurso hippie pero no lo es. Es así, no hay tiempo. Es la vida y la muerte. Hagamos menos planes, es lo que a mí me quedó de esos días y démosle para delante", sostuvo, enfático.