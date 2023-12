Pablo Fabregat contó el curioso origen el Tío Aldo y cómo se convirtió en su principal fuente de ingresos: "Nunca fue la idea"

Este miércoles, el comunicador Pablo Fabregat fue uno de los invitados de PH: podemos hablar, en Canal 4, y reveló el curioso origen de su personaje humorístico El Tío Aldo, y explicó cómo de forma involuntaria se convirtió en su principal fuente de ingresos.

Al ser consultado junto al resto de los invitados sobre si en algún momento de su vida se había reinventado exitosamente, Fabregat explicó el nacimiento del personaje, que tuvo lugar durante sus años de estudio en la carrera de Comunicación en la Universidad Católica.

"No sé si me reinventé yo, me reinventaron profesores que en facultad, cuando yo quiero ser periodista, o comunicador, trabajar en prensa, escribiendo, me termino convirtiendo en un payaso de grandes, en un comediante, standupero, humorista, cuando yo nunca quise ni quiera serlo tampoco", explicó.

"Es mi principal fuente laboral este personaje, hacerlo en eventos. Nunca fue la idea, pero (el conductor radial y docente) Gustavo Rey, que fue mi profe, me ve esa veta y me dice 'hacé un personaje', lo armo con alguna pauta suya, y se arma una cosa extrañísima que es con lo que sigo robando hasta hoy", dijo con una risa.

"Claramente rinde, también capaz por esa inconsciencia de que no me importa mucho si funciona o no. Eso te da una impunidad, al no ponerle tanto peso, y al tener un disfraz inconscientemente me distancio y quemo las naves", agregó Fabregat, que dijo que el principal desafío del personaje es la necesidad de evitar repetirse y de mantener cierta esencia a pesar de que reconoció que el estilo del humor del personaje ha cambiado con el tiempo, aunque ocasionalmente dispara algún chiste de humor negro.