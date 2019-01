Pablo López: "El Polilla me dijo que este va a ser mi año"

Cuando debutó a mediados de 2017, asombró por su velocidad y atrevimiento. En el segundo semestre de 2018 sufrió dos desgarros seguidos y perdió confianza. Pero el 2019 lo largó con todo. Con la confianza templada y el talento intacto. Pablo López, delantero de Defensor Sporting, jugó en los 3.600 metros de altura de La Paz como si estuviera en los potreros de Paso de los Toros. Su equipo le ganó 4-2 a Bolívar y encaminó su clasificación a la segunda ronda de la Copa Libertadores.

Un día después de anotarle un gol de antología, de dar una asistencia y de generar un penal, de visita a su padre en Atlántida y luego de atender un montón de llamados de periodistas y amigos, López charló con Referí de su noche copera soñada.

¿Qué sintió apenas bajó en La Paz del avión?

Sentí la altura apenas llegué, ni que hablar que se siente, es una sensación diferente. Pero en la cancha no sentí nada, salvo que la pelota es diferente, va a una velocidad mayor, muy distinta, pero aeróbicamente estaba bien.

¿Cuánto influyó en usted el factor psicológico en la altura?

Mucho, porque traté de no pensar tanto en eso. Jugué como lo estuviera haciendo en Uruguay. Además, los médicos me ayudaron a tratar de respirar bien después de cada pique. Me dijeron que respirara tranquilo. Ojo, también influye mucho en los psicológico el resultado del partido y nosotros no estuvimos nunca abajo.

Entonces fue preparado...

Sí, porque antes del partido estaba nervioso y quería saber cómo se sentía jugar en la altura. Por eso le preguntaba a cada rato al médico y los kinesiólogos que me dijeron que respirara suave y controlado. La altura existe, sin dudas, e influye, pero igual se puede jugar si se lleva bien de la cabeza.

Defensor Sporting hizo lo mismo que la selección uruguaya: llegar unas horas antes del partido para atemperar los efectos de la altura.

No estaba al tanto de que Uruguay hacía eso, pero el Tata (Álvaro González) lo comentó. Pero en definitiva esto es fútbol.

La primera pelota que tocó tiró un pase muy largo, ¿después le agarró la mano a la velocidad de la pelota?

No, no me pude acostumbrar nunca a la velocidad de la pelota y a darle la fuerza justa para ponerla donde quería. Es muy impredecible.

Sin embargo, a Martín Rabuñal le dio un gran pase para el primer gol.

Estaba muy solo. Ellos habían quedado con muy poca gente atrás, quedé mano a mano con un defensor y Martín apareció solo y solo tuve que dársela. Por suerte hizo el gol, se lo merece por todo el esfuerzo que hace.

¿Y qué me puede decir del golazo que hizo?

Fue una linda jugada, con seis o siete toques previos, una muy buena jugada colectiva. Cuando me escapé y el golero me achicó el arco se la tiré por arriba.

¿Cuándo decidió tirar al arco y no buscar el pase al medio?

Cuando el golero se tiró. Cuando voy al fondo siempre busco el pase o el centro, pero como el golero se desparramó temí que si buscaba el pase me pudiera cortar la pelota, entonces se la tiré por arriba.

¿Qué se les pasó por la cabeza cuando Bolívar les empata el partido en cinco minutos y con un jugador menos?

Que el 2-2 no era un mal resultado. Nos hablamos para jugar juntitos, seguir llevando el partido sin hacer locuras y también intentar tener más la pelota.

¿En el penal lo derribaron o se dejó caer ante el contacto para asegurarlo?

No, no. Fue una patada y todavía me duele el empeine del pie. Es más, no soy de tirarme ante el contacto. Mis compañeros me piden que me deje caer, pero no siento así el juego, no estoy acostumbrado.

¿Desde dónde vio el golazo de Ignacio Laquintana, dado que ya había sido sustituido?

Me quedé afuera, ya no tenía voz de tanto gritar y fue un golazo. La resolvió notable, era lo que tenía que hacer.

¿Ya está cerrada la serie?

No, Bolívar es un gran equipo y en un partido puede pasar cualquier cosa. Tenemos que seguir pensando partido a partido y jugar muy concentrados la revancha aunque tengamos una muy buena ventaja.

¿Qué cambió Jorge Da Silva con respecto a lo que proponía Eduardo Acevedo?

Son muy diferentes, grandes entrenadores los dos. El Polilla arriesgó más al poner dos puntas y le salió bien. Pero cada uno tiene su filosofía de juego y no quiere decir que uno sea mejor que el otro.

No terminó el 2018 como titular, ¿tuvo alguna charla con Da Silva desde su llegada?

Sí. Apenas llegó y me vio jugar en unos amistosos, me dio la titularidad, me dio confianza y me dio para adelante. Me dijo que esta va a ser mi año.

¿Por qué tuvo un bajón el año pasado y no terminó titular?

Porque me desgarré dos veces. Primero contra Fénix, volví y me desgarré otra vez contra Progreso. La cabeza juega mucho ahí, perdí confianza y tenía miedo en las pelotas largas al picar.

¿Cómo se recuperó?

Me vinieron bárbaro esos 20 días extra que tuvimos cuando se terminó el Clausura. Ahí aproveché para recuperarme a pleno. Cuando me fui a Paso de los Toros de vacaciones seguí con masajes y trabajos específicos.

¿Fue difícil llegar a Primera?

Siempre cuesta. Llegué con 17 años a Defensor, desde Colón de Paso de los Toros. Mi padre mandó un video y vine a una prueba de aspirantes a la quinta que dirigía José Chilelli. Estaba Fernando Curutchet también. Antes había venido a la Sexta de Nacional pero extrañaba mucho, estaba en la casita de los juveniles y no me pude adaptar. Pensé que no era lo mío y me volví.

¿Es cierto que el día que debutó con Boston River, el ayudante técnico Alejandro Acevedo le pidió que tirara un caño?

(Risas). Tanto Alejandro como Eduardo Acevedo me dieron mucha confianza. La noche anterior a ese partido no pude dormir, estaba muy nervioso. Eduardo me alentó y Alejandro me dijo que tirara un caño y eso me distendió.

Usted respondió y le costó una que otra patada...

Y si, pero al delantero le gusta eso. Si te pegan es porque algo bien estás haciendo.