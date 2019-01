Defensor estrena la Copa Libertadores

La Copa Libertadores 2019 se pone en marcha esta semana y Defensor Sporting será el primer equipo uruguayo en salir a escena cuando este miércoles visite a Bolívar en la altura de La Paz, a la hora 20.30, en el partido de ida de la primera fase.

Los violetas viajaron el lunes rumbo a Bolivia en vuelo chárter y se quedarán hasta el día del encuentro en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en el llano.

El miércoles, seis o siete horas antes del juego contra Bolívar, viajarán para disputar el partido y volverán apenas culmine el mismo, para, de esa forma, atemperar los efectos nocivos de la altura.

El Defensor del Polilla

Será el primer partido oficial de este nuevo ciclo que comienza Defensor con Jorge Da Silva como entrenador. El Polilla vuelve al equipo luego de que Eduardo Acevedo dejara su cargo al finalizar la pasada temporada.

El nuevo entrenador, que fue campeón uruguayo con los violetas en la temporada 2007-2008, reforzó el equipo con varios jugadores ya que también sufrió muchas bajas. Llegaron Alejandro Villoldo (Wanderers), Mauricio Gómez (Torque), Álvaro “Tata” González (Nacional), Maximiliano Perg (Toluca de México), Robert Ergas (volvió de Boston River), Sebastián Fuentes (Progreso) y Nicolás González (Cerro).

Mientras que dejaron el club Ayrton Cougo (Libertad de Paraguay), Mathías Suárez (Montpellier de Francia), Ernesto Goñi (Danubio), Mathías Cardacio, Emiliano Álvarez (cedido a Boston River), Gonzalo Maulella, Claudio Rivero, Germán Rivero y Cecilio Waterman.

“No solo tenemos un debut muy rápido y con pocos días de trabajo, sino que todavía tenemos la complejidad de debutar a 3.600 metros de altura cuando por ahí todavía no estás en la mejor condición física o futbolística”, dijo Da Silva a Referí la semana pasada.

El DT agregó que se evaluó a los jugadores para ver en qué condición estaban y cómo iban a llegar a este miércoles, para, con base en esos datos, “poner en cancha a un equipo que para ese tipo de partidos esté en las mejores condiciones físicas, más que nada”.

Para llegar con rodaje, los violetas jugaron amistosos contra la sub 20 de Uruguay, contra Libertad de Paraguay y ante Liverpool, al que vencieron por 3-0.

El probable equipo estaría conformado por Gastón Rodríguez; Emanuel Beltrán, Maximiliano Perg, Nicolás Correa y Alejandro Villoldo; Álvaro González, Martín Rabuñal, Ramiro Cristóbal y Joaquín Piquerez; Pablo López y Álvaro Navarro. El resto del plantel que fue a Bolivia lo integran: Sebastián Fuentes, Matías Dufour, Marco Mancebo, Santiago Carrera, Mauricio Gómez, Gonzalo Napoli, Ignacio Laquintana, Facundo Milán y Martín Correa.

Bolívar y la altura

El rival violeta será local en el Hernando Siles de La Paz, donde juega a 3.600 metros de altura.

En la pasada temporada terminó cuarto en la tabla acumulada del campeonato boliviano.

En el equipo académico ya no está el entrenador uruguayo Alfredo Arias, quien dejó el cargo al final del año pasado. En su lugar está el argentino César Vigevani, quien cuando fue presentado a fines de diciembre manifestó su intención en la Libertadores. “En lo primero que estoy obsesionado es en llevar al plantel a la fase de grupos de la Copa”, dijo el técnico de 44 años, quien llegó del boliviano Sport Boys.

El único uruguayo en el plantel de futbolistas de Bolívar es el defensa Mauricio Prieto.

William Ferreira, quien en base a goles se convirtió en ídolo del club, no siguió en el equipo y paso a Always Ready. Además, Felipe Rodríguez, quien estaba en la institución, fue presentado como nuevo jugador de Alianza Lima de Perú y el arquero Fernado Laforia no es tenido en cuenta por el nuevo entrenador y tiene seis meses más de contrato en el club.

En su primer partido oficial del año, este domingo por el Apertura, Bolívar le ganó 2-0 a Jorge Wilstermann de visitante con dos goles del argentino Marcos Riquelme, quien arrancó como goleador del torneo. Prieto fue titular los 90 minutos.

Por ser el primer partido oficial del año y por ser en la altura, Defensor Sporting no la tendrá nada fácil.

El último antecedente de los violetas jugando en La Paz por la Copa Libertadores data de 2014 cuando enfrentaron a The Strongest por los octavos de final. Perdieron 2-0 igualando la serie en casa y avanzando por penales.

En la Sudamericana 2015 perdieron 2-0 con Bolívar tras ganar 3-0 de locales superando también ese playoff.

Lista de buena fe

1. Gastón RODRÍGUEZ

2. Nicolás CORREA

3. Marco MANCEBO

4. Jonathan GONZÁLEZ

5. Martín RABUÑAL

6. Mauro GARCÍA

7. Martín CORREA

8. Gonzalo NAPOLI

9. Facundo MILÁN

10. Matías SANTOS

11. Nicolás GONZÁLEZ

12. Matías DUFOUR

13. Sebastián FUENTES

14. Emanuel BELTRÁN

15. Álvaro GONZÁLEZ

16. Ignacio LAQUINTANA

17. Joaquín PIQUEREZ

18. Santiago CARRERA

19. Pablo LÓPEZ

20. Álvaro NAVARRO

21. Mauricio GÓMEZ

22. Robert ERGAS

23. Maximiliano PERG

24. Alejandro VILLOLDO

25. Ramiro CRISTÓBAL